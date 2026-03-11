Catalá exige a Renfe que solucione la no llegada de trenes al centro por Fallas: "Que Puente deje de insultar y trabaje"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en una imagen de archivo. Europa Press / Rober Solsona

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, exigió a Renfe una solución ante el cierre de la Estación del Norte durante las fallas que dejará a los pasajeros en la estación de Albal, a unos 15 kilómetros de la ciudad.

"Le pido al ministro Puente que deje de insultar y se dedique a trabajar", afirmó la primera edil este miércoles, después de que el responsable de Transportes publicara en sus redes sociales comentarios en los que la llamaba "incompetente", "timadora", "desleal" o "cínica".

Catalá aseguró que "este marco de insultos no es el adecuado para llegar a un acuerdo" y pidió "respeto". "Que se relajen y midan sus palabras", añadió, al tiempo que explicó que el Ayuntamiento "no puede diseñar los itinerarios de Renfe".

El Consistorio reclamó a la compañía ferroviaria que reorganizara su servicio durante la semana grande de las Fallas, entre las 13.00 y las 15.00 horas para evitar aglomeraciones como las que se habían producido en las fiestas de 2025.

La compañía atendió esta petición, cerrando la Estación del Norte del 13 al 19 de marzo en dicho horario. Así, las líneas C1, que une Gandia con Valencia, y la C2, que conecta la capital con Xàtiva, finalizarán su trayecto en la estación de Albal, decisión que ha provocado el malestar de los vecinos del área metropolitana.

Ante esta medida, Catalá criticó que Renfe no haya puesto un servicio alternativo para los viajeros, mientras desde la entidad afirmaron que esto no era posible por la cantidad de autobuses que serían necesarios.

En este contexto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, envió una carta a Catalá para que convoque una junta local de seguridad extraordinaria para "compatibilizar" la llegada de trenes al centro "con las máximas garantías de seguridad".

"No podemos pretender que una Junta Local de Seguridad sobre Fallas de Valencia asuma las decisiones y obligaciones de la compañía", contestó la alcaldesa, que animó al Gobierno a buscar una alternativa.

Este miércoles, Catalá insistió en que la responsabilidad de plantear una solución es de Renfe. Al respecto, afirmó que "lo único" que pide a Renfe "en este punto es que haga su trabajo y que intente acercar a los pasajeros al máximo posible".

Insultos

El ministro Puente compartió este miércoles un mensaje en redes sociales en el que afirma, adjuntando una noticia sobre la polémica, que "cuando tienes a una prensa servil y lacaya como esta, dispuesta a mentir para cubrirte las vergüenzas, te puedes permitir el lujo de ser una absoluta incompetente y culpar a los demás de tus errores. "¿Verdad, alcaldesa?.

En este sentido, subraya que el Gobierno "no ha reconocido ningún error", sino que "quizá el que ha cometido es fiarse de una timadora".

Catalá denunció que durante los últimos días viene "recibiendo una serie de insultos en el marco de este debate" que le parecen "totalmente inapropiados".

"Machista, facha desleal, incompetente, timadora... Todo esto es lo que me han dedicado tanto la delegada del Gobierno como el ministro Óscar Puente", manifestó.

En esta línea, lamentó que "en la vida hubiera imaginado que iba a recibir por parte de un ministro y de una delegada tal cantidad de insultos".

"Es la política que no se puede hacer en este país. A mí en mi casa me enseñaron educación y respeto", añadió.

Alternativa

Desde Compromís propusieron este miércoles una alternativa. Pidieron que el Ayuntamiento perimetre y afore una zona de visualización de la mascletà en Marqués de Sotelo y en el frontal de la estación en la calle Xàtiva, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar la atención de emergencias si fuera necesario.

En segundo lugar, solicitó al Ministerio de Transportes que, si los responsables de seguridad municipales consideran que la zona debe estar disponible para los servicios de emergencia, se mantenga libre de personas e instalaciones temporales el espacio frontal de la estación.

Asimismo, planteó reorganizar los accesos a la Estación del Norte, de forma que la entrada y salida de viajeros se realice por los accesos de la calle Bailén, en el lado oeste, y de la calle Alacant, en el lado este.

En caso de que fuera necesario, también se podría habilitar la salida de viajeros por la estación Joaquín Sorolla, según la propuesta de Compromís.