El British School of Valencia acerca la lectura al alumnado con actividades especiales por el World Book Day

Acercar la literatura al alumnado a través de actividades participativas y creativas, es el principal objetivo del Britis School of Valencia (BSV) con el World Book Day. Durante el día, el centro ha organizado distintas propuestas dirigidas a estudiantes de todas las etapas educativas con el objetivo de despertar su interés por los libros y reforzar el hábito lector.

Una de las iniciativas más esperadas ha sido, como cada año, la tradición de acudir al colegio disfrazados de personajes literarios. Alumnos y profesores han llenado las aulas de protagonistas de cuentos y novelas, en una actividad que busca demostrar que la lectura también puede vivirse de una forma lúdica y compartida.

La programación ha incluido propuestas adaptadas a cada edad. Los alumnos de Primaria han asistido a sesiones de cuentacuentos pensadas para distintos grupos, en las que las historias se han presentado de forma dinámica y participativa. Además, el centro ha celebrado su tradicional Feria del Libro.

En Secundaria, el momento más destacado ha sido la final del Poetry Slam, una actividad que combina literatura y expresión oral. Los estudiantes escriben sus propios poemas y los interpretan ante sus compañeros y un jurado, que valora tanto la creatividad del texto como la puesta en escena.

La jornada ha concluido con un Stay & Read junto a las familias de Infantil, Year 1 y Year 2. Durante esta actividad, padres y madres han visitado las aulas para compartir un momento de lectura con la clase de sus hijos, reforzando así el vínculo entre familia, escuela y literatura.

Desde el centro recuerdan que la lectura desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños. Leer de forma habitual contribuye a ampliar el vocabulario, mejorar la comprensión lectora y desarrollar habilidades lingüísticas clave para el aprendizaje.

Además, la lectura estimula la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico, ya que los niños aprenden a interpretar historias, reflexionar sobre los personajes y comprender distintos puntos de vista. A nivel emocional y social, los libros también ayudan a desarrollar la empatía, la concentración y la capacidad de reflexión.

En este sentido, desde el colegio señalan que el objetivo no es “combatir” las nuevas tecnologías, sino encontrar un equilibrio en su uso y demostrar que la lectura puede resultar igual de atractiva y estimulante.

Para ello, el centro promueve diferentes iniciativas que convierten la lectura en una experiencia positiva dentro del entorno escolar, como rincones de lectura en las aulas, recomendaciones personalizadas o proyectos literarios adaptados a los intereses del alumnado.

Las familias también desempeñan un papel clave en el desarrollo del hábito lector. Más allá de ofrecer libros adecuados a la edad de los niños, desde el centro destacan la importancia de dar ejemplo y mostrar que la lectura forma parte de la vida cotidiana.

Compartir momentos de lectura, comentar historias o dedicar unos minutos al día a leer juntos contribuye a crear una relación positiva con los libros y a consolidar el gusto por la lectura a lo largo del tiempo.

El fomento de la lectura forma parte del día a día en British School of Valencia y se trabaja de forma continuada durante todo el curso a través de distintas iniciativas adaptadas a cada etapa educativa.

Para los estudiantes de cursos superiores, el colegio también impulsa el interés por la lectura mediante iniciativas como Pick of the Month, una revista digital mensual con recomendaciones literarias adaptadas a diferentes edades e intereses.

A lo largo del curso, el centro también organiza visitas de autores, encuentros literarios y proyectos de escritura creativa con el objetivo de acercar la literatura a los alumnos de una forma cercana y motivadora.

"En BSV entendemos la lectura como una herramienta fundamental para el desarrollo académico y personal de nuestros alumnos. Fomentar el gusto por los libros desde edades tempranas es clave para ayudarles a desarrollar la imaginación, el pensamiento crítico y la capacidad de comprender el mundo que les rodea", explica Francesco Verdura, Head of Lower School del colegio.

"Por eso, a lo largo del curso impulsamos distintas iniciativas que acercan la lectura a los estudiantes de una forma dinámica, divertida y motivadora, implicando también a toda la comunidad educativa. Celebraciones como el World Book Day son una oportunidad magnífica para recordar que leer no solo es esencial para aprender, sino también para disfrutar, descubrir nuevas historias y compartir experiencias con los demás", concluye.