El TSJ valenciano recupera 900.000 euros tras subastar dos apartamentos de Miami embargados en el 'caso Blasco'

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha recuperado para las arcas públicas 1.015.379,28 dólares -878.735,85 euros al cambio actual- tras la subasta de dos apartamentos de Miami (Estados Unidos) embargados en el marco del caso Cooperación.

Las dos viviendas son propiedad de Augusto César Tauroni, uno de los condenados en este caso por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental por el desvío del dinero de subvenciones.



Las gestiones del Alto Tribunal valenciano con las autoridades estadounidenses llevadas a cabo durante años en coordinación con la magistrada española de enlace en ese país han fructificado y el Tesoro norteamericano transfirió el dinero a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales el pasado viernes.

La cuantía será destinada a liquidar las responsabilidades perseguidas en la pieza 1 del Caso Cooperación, en la que fueron condenados en 2015 siete acusados a penas de entre dos y seis años y medio de prisión por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental por el desvío de subvenciones.

Las ayudas, en realidad, debían ir destinadas a mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales en Nicaragua.



Sin embargo, tal y como dictaminó el TSJCV y confirmó después el Tribunal Supremo, del dinero invertido en esos proyectos por la Generalitat Valenciana (1,6 millones de euros) apenas llegó a su destino la cantidad del 3%; es decir, 47.953 euros.

El resto fue aprovechado por los condenados para adquirir y reformar inmuebles en Valencia. Entre ellos, conviene recordar, se encuentra el exconseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco.



El Tribunal Superior de Justicia embargó en su día diferentes bienes para cubrir las responsabilidades fijadas en esta causa de corrupción, lo que permitió resarcir ya por el propio órgano judicial a la Administración autonómica con la cantidad de 633.123 euros.



Entre esos bienes figuran también los dos apartamentos de Miami propiedad de Tauroni, cuya subasta ha permitido recuperar cerca de 900.000 euros.



A fin de abonar las responsabilidades establecidas en la ejecución de esta sentencia, la Sala de lo Civil y Penal ha acordado librar un oficio al Tribunal de Cuentas para que le informe de la cantidad exacta que está pendiente de reintegrar por todos los conceptos a la Generalitat.