Ya es oficial: los autobuses de la EMT circularán las 24 horas del día durante toda la semana fallera en Valencia

Los autobuses de EMT circularán las 24 horas del día durante la semana fallera en Valencia, un servicio para el que la Empresa Municipal de Transportes se ha reforzado "al máximo".

Desde el 15 de marzo hasta las primeras horas del día 20, ofrecerá un total de tres millones de plazas para poder desplazarse por toda la ciudad.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, de estos tres millones de plazas, buena parte servirán para el servicio ininterrumpido de transporte público durante las 24 horas del día.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha señalado que la compañía "se refuerza un 13 por ciento y ofrece 340.000 plazas más de lo habitual, gracias a la reciente incorporación a la flota de 26 nuevos autobuses eléctricos".

De esta forma, todas las líneas nocturnas de la empresa, que también operan en horario diario, duplican sus servicios y prolongan su actividad para trabajar sin interrupción desde el día 15 de marzo hasta las primeras horas del 20, después de la Cremà.

Se trata de las líneas 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 62, 64, 67, 70, 72, 73, 81, 93, 99 y C3, a las que se sumará la 92 desde el día 16.

Además, a partir del día 15 de marzo y durante los días grandes de las Fallas, ya con el centro urbano cerrado al tráfico de vehículos privados, la EMT activará un dispositivo especial para los momentos de mayor afluencia de público.

Con este dispositivo la mayoría de las líneas finalizarán sus recorridos lo más próximo posible al epicentro de las fiestas, para facilitar todos los desplazamientos.

Así, las líneas 6, 7, 9, 11, 14, 19, 27, 35, 40, 59, 60, 62, 67, 70, 71, 72 y 73 llegarán hasta la Plaza de España; la 4, 6, 8, 11, 16, 26, 28, 32, 70, 71 y 81, hasta la Plaza de Tetuán y la Porta de la Mar.

Toda la información sobre los nuevos itinerarios y rutas alternativas podrá consultarse en la sección 'Última hora' de EMT y en sus redes sociales.

Para facilitar el normal desarrollo de la movilidad pública y el acceso de la ciudadanía sin dificultades a los autobuses municipales, la compañía ha activado también un dispositivo especial de gestión y asistencia a los autobuses y de información continuada a sus usuarios y usuarias.

Entre el 16 y 19 de marzo, se localizarán 33 puntos informativos en espacios estratégicos, según los actos de cada jornada.

Además, la Oficina de Atención a la Ciudadanía ha puesto en marcha un servicio especial de atención ininterrumpida, que funcionará de lunes a domingo durante los días de fallas.

Durante la semana fallera, del 16 al 19 de marzo, se reforzará el servicio especial de atención por teléfono, redes de mensajería (WhatsApp y Telegram) y redes sociales, en horario de 8 a 21 horas.

"Colapso"

Sin embargo, desde el PSPV se ha cuestionado este anuncio. La concejala Elisa Valía ha reprochado a la alcaldesa María José Catalá "que siga haciendo anuncios sobre servicios que supuestamente va a prestar a pesar de que su falta de planificación ha provocado que los autobuses municipales estén absolutamente colapsados desde el 1 de marzo".

Valía ha criticado en un comunicado que el servicio de la EMT "funciona cada vez peor". "Lo sabe quien lo usa y lo demuestran los datos. La movilidad en la ciudad es cada vez peor, con más atascos, menos oferta de transporte público", ha defendido.