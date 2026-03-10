Juan Roig descarta comprar el Valencia CF: "Me lo pregunta mucha gente, pero con el Valencia Basket tengo bastante"

Juan Roig, propietario de Mercadona y presidente del Valencia Basket, descarta convertirse en el máximo accionista del Valencia CF, el club que actualmente es propiedad del singapurense Peter Lim y que preside su hijo Kiat Lim.

Para la afición del Valencia CF, la propiedad del club es uno de los principales problemas que enfrenta ahora mismo la entidad. Con Peter Lim a la cabeza, las protestas contra él y la gestión del club se han vuelto constantes.

En este contexto emerge la figura de Juan Roig, el propietario de Mercadona y del Valencia Basket, que es uno de los principales referentes valencianos no solo en el mundo de la economía, sino también en el mundo del deporte gracias al éxito del equipo de baloncesto y la puesta en marcha del flamante Roig Arena.

Sin embargo, el presidente de la cadena de supermercados valenciana descarta convertirse en el máximo accionista del club che. Así lo ha confirmado al ser preguntado por EL ESPAÑOL tras la presentación de resultados de Mercadona del ejercicio de 2025.

"Me has hecho la pregunta del Valencia CF y me has desestabilizado", ha reconocido Roig ante las preguntas de este diario de si considera convertirse en el propietario del club de fútbol que en estos momentos atraviesa una época convulsa a nivel extradeportivo y deportivo.

"La respuesta típica es que no estamos en la rueda de esto del deporte. Pero te voy a decir algo. Me cuesta más gestionar el Valencia Basket que Mercadona", ha asegurado.

Aunque según él, "la gente no se lo cree", el empresario afirma que "le cuesta más" gestionar el Valencia Basket que la cadena de supermercados que en el pasado ejercicio ha aumentado su beneficio un 25%.

"La gente no se lo cree, pero me cuesta más. Un club deportivo es otra galaxia. No contemplo en absoluto la compra", ha defendido. Pese a que mucha gente se lo pregunta, él asegura que "con el Valencia Basket tiene bastante".

Para gran parte de la afición, la compra del club valencianista por parte de Juan Roig sería vista con gran optimismo, tomando como referencia el éxito y el ascenso del Valencia Basket y el compromiso del empresario con el territorio.

Además, la figura de Lim como presidente del Valencia CF se encuentra en estos momentos muy deteriorada, con constantes protestas de la afición en cada partido en elminuto 19 de cada encuentro, cuando se despliegan los carteles de 'Lim out' y se escucha "Peter vete ya".