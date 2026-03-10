Confirmado: Renfe lanza un plan de obras "a corto plazo y de alto impacto" en 15 estaciones de Cercanías

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una visita a la fábrica de Alstom, imagen de archivo. Europa Press / David Zorrakino

Renfe pone en marcha el plan A Punto, un programa de actuaciones "de alto impacto" en estaciones de Cercanías del núcleo de València que busca mejorar de forma rápida y visible su estado, revertir su deterioro y mejorar la experiencia de las personas viajeras.

La inversión total prevista para este plan será de 3,2 millones de euros para obras rápidas en 15 estaciones del núcleo de Cercanías de València que se desarrollará durante 18 meses, entre 2026 y 2027, y comenzará a ejecutarse el próximo mes de mayo.

El coste de cada actuación oscilará entre los 100.000 y 300.000 euros.

El plan A Punto València prevé obras en las siguientes estaciones divididas en paquetes, aunque está sujeto a modificaciones. El primero se acometerá en las estaciones de Alzira, Xeraco, Catarroja, Cullera y Benifaió-Almussafes.

El segundo paquete contempla actuaciones en las estaciones de Puçol, Massanassa, Borriana, Nules, Albuixech; y el tercero en las paradas de Almenara, La Pobla Llarga, Les Valls, Algimia y València Sant Isidre.

Mejoras a corto plazo

El plan A Punto identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo, de escasa complejidad técnica y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias.

"El resultado es un aumento de los estándares de calidad, y una mejora de la accesibilidad y confort de las estaciones", informa Renfe en un comunicado.

Para la valoración, elección y priorización de las obras a realizar se tiene en cuenta el impacto en viajeros beneficiados, el nivel de urgencia, la complejidad técnica de los trabajos y la duración de los mismos, así como la posibilidad de ejecución estandarizada en varias estaciones.

Las diferentes intervenciones consisten en la mejora de la imagen exterior de la estación, de vestíbulos (paramentos verticales, pavimentación, iluminación…), marquesinas en andenes, mejora de aparcamientos, estacionamiento de bicicletas o encaminamientos pododáctiles, entre otras.

El plan A Punto en Valencia es parte de un proyecto a escala nacional que se desarrollará en 110 estaciones de Cercanías y Ancho Métrico entre 2026 y 2027 con una inversión global de 24,8 millones de euros.