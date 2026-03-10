Catalá anuncia un nuevo parque Gulliver financiado por el IVO "aguas arriba", en el Jardín del Turia: costará 1,5 millones

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado este martes la construcción de un nuevo parque Gulliver en la ciudad.

Se trata de un efecto colateral a la ampliación del Instituto Valenciano de Oncología, que ya cuenta con un convenio con el Ayuntamiento. De hecho, será el propio IVO quien ejecute esta obra por un importe de 1,5 millones de euros.

Este nuevo espacio de ocio infantil estará situado "aguas arriba". Concretamente, entre el Pont de les Arts y el de Glòries Valencianes, en el Jardín del Turia.

El acuerdo entre ambas instituciones surge a raíz de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia, aprobada en octubre del 2025 para ampliar las instalaciones del IVO por razones de interés público, ya que permitirá agrupar todo el equipamiento asistencial sanitario del IVO en una única ubicación, mejorando la asistencia y el cuidado de los enfermos de cáncer.

Catalá ha mantenido este martes una reunión con el director general de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Manuel Llombart, para ultimar el convenio urbanístico de la ampliación del IVO.

Ha sido tras esta reunión cuando la alcaldesa ha informado que se ha llegado a un acuerdo para que la Fundación IVO construya un nuevo parque infantil en el río, con temática de Gulliver, que tendrá un presupuesto de 1,5 millones de euros y estará situado entre el Pont de les Arts y el de Glòries Valencianes.

"Los barrios de Tendetes, del Botànic y los vecinos de aguas arriba del río contarán con un nuevo parque temático sobre el Gulliver para que los niños puedan jugar y divertirse", ha afirmado Catalá.

Además, ha destacado que se dará así continuidad al parque del Gulliver y al futuro barco del Gulliver que estará situado en el Parque de la Desembocadura.

La ampliación de las instalaciones del IVO conlleva la reducción del parque Antonio Llombart. Se trata de una zona verde de la ciudad que, como cualquier otra, es altamente valorada por los vecinos.

Por ello, tanto Ayuntamiento como IVO han buscado soluciones. Y ya las han encontrado. Por un lado, el consistorio creará una nueva de 2.500 metros cuadrados en la calle Doctor Olóriz.

De estas forma, la ciudad tendrá un nuevo parque en Marxalenes para compensar la ampliación del IVO en el Parque Profesor Antonio Llombart, ganando más de 700 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, según un comunicado del Ayuntamiento.



Además, la Fundación IVO asumirá el coste de la creación de un nuevo parque Gulliver. Se trata de una inversión de 1,5 millones de euros.

Asimismo, ha detallado que se trata de un nuevo parque "muy emblemático" en el Jardín del Turia: "Es un gran parque infantil al que llamaremos Los viajes de Gulliver". "Será una nueva referencia para todas las familias de Valencia", ha añadido.

“La aportación de la Fundación implica, sin lugar a dudas, un retorno social reforzado para la ciudad, generando un espacio de juego y de convivencia para la infancia y para las familias”, ha destacado la alcaldesa.

El modelo es el tradicional parque Gulliver, una escultura monumental de 70 metros a la que se puede acceder a través de rampas, toboganes y escaleras. Está ubicado entre los puentes del Ángel Custodio y del Reino de Valencia.

Ahora ha llegado el turno de crear un nuevo parque "aguas arriba" -ha explicado Catalá- en una zona "cuyas familias también merecen tener un lugar emblemático para crecer".

Tras el acuerdo, ahora la Fundación IVO tiene dos meses para redactar el proyecto, según indicó la alcaldesa. "A partir de ahí tendremos una comisión mixta de trabajo", ha apuntado.

Esta estará integrada por representantes del Ayuntamiento y de la fundación, que supervisará el desarrollo y cumplimiento de las especificaciones del proyecto.

Lo que no puede detallar todavía es la fecha de inauguración o apertura de este nuevo parque, aunque asegura: "Esperamos y deseamos que esté cuanto antes".