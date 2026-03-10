El Ayuntamiento de Valencia y el IVO acuerdan los detalles para ampliar sus instalaciones: "Operativo antes de 2030"

El Ayuntamiento de Valencia y el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) ya han acordado todos los detalles de cara a la ampliación de las instalaciones sanitarias.

Entre ellos destacan los edificios, las zonas verdes, los parques y algo tan importante como la fecha. Previsiblemente, según ha informado el Director General del IVO, Manuel Llombart, estará operativo "antes de 2030".

Así lo ha asegurado tras la reunión mantenida con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para iniciar los trámites de esta ampliación. Esto incluirá la construcción del nuevo edificio y de zonas verdes para los vecinos.

La reunión de este martes entre Ayuntamiento y Fundación IVO se ha celebrado para abordar el convenio urbanístico de gestión de cara a la ampliación de las instalaciones.

Al finalizar, la alcaldesa ha adelantado que han "alcanzado todos los acuerdos" a los que aspiraban "en el primer momento de la tramitación": "Ya tenemos un convenio entre Fundación y Ayuntamiento".

Así, ha recalcado la relevancia de esta reunión: "Es un día muy importante porque desde hace meses estamos tramitando la ampliación del IVO en Valencia, y ha sido complejo".

La construcción de este nuevo edificio conlleva la reducción del parque Antonio Llombart, una cuestión para la que ya se han trabajado soluciones.

"Serán aproximadamente 1.800 metros cuadrados los que pasen a ser un centro hospitalario", detalla Catalá, para que la Fundación IVO "amplíe su extraordinaria labor oncológica siendo uno de los mejores hospitales de Europa".

Pero esta zona verde de la ciudad de Valencia no desaparece. Para compensar, el Ayuntamiento creará una nueva de 2.500 metros cuadrados en la calle Doctor Olóriz. Y no es la única.

La alcaldesa ha anunciado que la Fundación IVO va a "compensar" a los vecinos de Tendetes y "mejorar sus zonas verdes".

En concreto, el IVO invertirá 1,5 millones de euros para construir un nuevo parque "muy emblemático" -apunta Catalá- en el Jardín del Turia: "Será un gran parque infantil de temática Gulliver".

Por su parte, el Director General del IVO ha destacado la precisa ubicación del nuevo edificio. Porque no es casualidad, sino que tiene una razón de peso para construirse en un lugar exacto.

Los dos edificios existentes actualmente están conectados por un túnel subterráneo. Por él trasladan a pacientes y realizan cualquier otra labor necesaria. Y el nuevo edificio también estará interconectado.

Su construcción se llevará a cabo en un lugar intermedio entre ambos edificios, lo que permitirá que forme parte de ese túnel que ya utilizan a diario para trabajar y atender a los pacientes.

Además de la decisión estratégica de la ubicación del edificio, Llombart también ha adelantado el aumento de las prestaciones que supondrá el nuevo edificio, como "más quirófanos, camas, consultas externas y otras nuevas que se anunciarán conforme se ponga en marcha el edificio".

Todo ello podría tener ya una fecha provisional: "Esperemos que antes de terminar el 2030 podamos tener el edificio operativo", ha anunciado Llombart.