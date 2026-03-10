El alcalde de Almussafes seguirá siendo del grupo socialista lo que queda de legislatura pese a su expulsión del PSOE

El alcalde de Almussafes, Toni González, seguirá perteneciendo al grupo municipal socialista del ayuntamiento lo que queda de legislatura. Al menos, esa es su intención, según trasladan fuentes de su entorno, a pesar de que el viernes pasado fue expulsado del PSPV.

El Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de los ediles del consistorio "no especifica qué ocurre cuando se expulsa a alguien de un partido, ni dice que automáticamente pase a ser no adscrito", según explican fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

Por lo que la idea que barajaría en estos momentos, tanto él como sus concejales en caso de acabar expulsados por su cierre de filas, es poder acabar el mandato tal y como entraron: siendo del grupo municipal socialista. "La institución está por encima del partido", señalan las mismas fuentes.

Una decisión que, sin duda, apunta a ser el próximo enfrentamiento que protagonicen la dirección autonómica que ocupa Diana Morant y el alcalde de este municipio de la comarca de la Ribera Baixa junto a su equipo de gobierno, que ya han emitido un comunicado respaldándolo.

La escalada de tensión entre la dirección autonómica y local llegó a su punto álgido el pasado viernes, cuando la dirección federal del PSOE decidió expulsar a Toni González por su trato a las dos mujeres que le denunciaron en diciembre ante los órganos internos del partido por un presunto acoso sexual y laboral.

La decisión, adoptada sin que la investigación contra él se haya cerrado todavía en el CADE -órgano interno del PSOE que tramita este tipo de denuncias-, ha desatado una guerra total. Y su destitución no es, ni mucho menos, el punto y final a la disputa que mantenían desde hace ya tres meses.

Todo lo contrario. Ha servido de gasolina a un conflicto que promete prolongarse al menos a 2027, cuando tendrá lugar la próxima cita en las urnas. Pues a la intención de mantenerse como concejal y alcalde del grupo socialista, se suman otros pasos inmediatos que son toda una declaración de intenciones.

Entre ellos, fundar un nuevo partido con el que presentarse a las próximas elecciones municipales para el que ya manejan nombre: Socialistes Almussafes. Una nueva agrupación, pero con viejos conocidos, ya que a priori en ella se integrarían los actuales ediles que lo acompañan en el ayuntamiento, así como parte de la militancia que arrastra el alcalde.

Pese a todo, ningún escenario está cerrado. No en vano, otra de las opciones que se manejan es la de dar el salto a Ens Uneix, partido creado en 2019 por el expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.

Los dos alcaldes mantienen una buena relación desde hace muchos años, ya que González se posicionó del lado de Rodríguez cuando el partido le exigió que se diera de baja tras ser investigado en el caso Alquería, del que fue absuelto cuatro años después.

Tras su absolución, denunció una "total indefensión durante 5 años". Nunca decidió reingresar en el PSPV al considerar que su partido le había dado la espalda a lo largo de una instrucción que él mismo calificó de "calvario". La situación de ahora y el trato recibido por ambos por parte del PSPV parece que les ha unido aún más.

De hecho, desde el entorno de Rodríguez creen que el proceso contra el alcalde de Almussafes ha sido "inquisitorial" por parte de la dirección de los socialistas. Precisamente, el mismo adjetivo utilizado por la agrupación local el pasado sábado para manifestar su rechazo a como se ha desarrollado el proceso.

Con ello, queda manifiesta la sintonía entre ambos. Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico subrayan que, de producirse un salto a Ens Uneix, sería dentro de un tiempo, "cuando todo se haya calmado y concluyan las investigaciones" en curso.

Desde el entorno de González, además, admiten que de cara al futuro se tienen que dar pasos con los que todos se sientan "cómodos". Es decir, que hubiera consenso entre los ediles para formar parte de esta formación o, en su lugar, fundar una nueva, Socialistes Almussafes.

En todo caso, un paso en cualquiera de los dos sentidos será un duro golpe para el PSPV, ya que se expone a perder uno de sus bastiones históricos en las próximas elecciones.

González gobierna en Almussafes con una mayoría absoluta de 8 concejales en un ayuntamiento conformado por 13 ediles (8 PSOE, 3 de Compromís y 2 del PP). En este municipio está en juego un diputado provincial decisivo en la Diputación de Valencia.

El edil obtuvo casi 2.918 votos de los 5.007 sufragios contabilizados en las municipales de 2023, por lo que de producirse el trasvase de papeletas a otra formación, los socialistas pueden dar por perdida su entrada a este consistorio o, al menos, a la vara de mando.

Los enfrentamientos

Desde que trascendiera la denuncia por un presunto caso de acoso laboral y sexual, la agrupación socialista de Almussafes y la dirección autonómica del PSPV se han sucedido el goteo de encontronazos.

El alcalde de Almussafes defendió desde el principio su inocencia y advirtió que se trataba de una denuncia falsa, de una "venganza laboral". Asimismo, reprochó enterarse de la denuncia ante el CADE por la prensa, así como también ahora de su expulsión del PSOE.

Durante su comparecencia ante el órgano de investigación del partido, manifestó que la formación habría reconocido que "no tienen pruebas" contra él. Los socialistas, con Morant al frente, le recriminaron el "acoso" a la denunciante en redes" y finalmente le abrieron un expediente por "deslealtad al partido" y "amenazas" a la secretaria general.

Algo a lo que él respondió que estaba siendo víctima de una campaña de "acoso y desprestigio". También presentó un acta notarial ante el CADE para demostrar su inocencia en la que relataba un episodio en el bar de la Llar del jubilat en el que ella le habría ofrecido que le palparan los pechos tras someterse a una operación de aumento.

Un suceso posterior al supuesto acoso sexual denunciado por ella. Días después, alrededor de 300 militantes de la agrupación socialista de Almussafes firmaron un manifiesto en el que manifestaban el rechazo a que Morant hubiera tildado de "putero" a su alcalde.

Una cascada de sucesos que culminaron la semana pasada con su expulsión. La siguiente batalla, será el grupo municipal. A medio plazo, lo será la creación de un nuevo partido con el que concurrir a las elecciones.