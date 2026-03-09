Nuevas condiciones laborales de bomberos y brigadas del Consorcio: los brigadistas serán reconocidos como forestales

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en el acto de la firma. EE

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia firmó este lunes en la Diputación las nuevas condiciones laborales de bomberos y brigadas forestales, unos acuerdos que regulan de manera integral las condiciones de estos efectivos y reconoce la consideración de bomberos forestales para sus brigadistas.

Este reconocimiento, que era una reivindicación del colectivo, profesionaliza su estatus y garantiza mejores condiciones laborales.

Así lo explicó el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en el acto de certificación de los acuerdos laborales junto al presidente del Consorcio, Avelino Mascarell; el gerente de la entidad, Marcial Díaz; el inspector jefe, Jorge Gil.

Los nuevos acuerdos laborales regulan las condiciones de trabajo tanto del personal funcionario de bomberos como del colectivo de brigadas forestales de la entidad dependiente de la corporación provincial.

Corresponden a dos marcos laborales diferenciados. Por un lado, el Acuerdo de condiciones del personal funcionario, que regula las condiciones del colectivo de bomberos del Consorcio; y por otro, el Convenio Colectivo del personal laboral, que establece el marco laboral de las brigadas forestales.

Mompó subrayó que el acuerdo con el personal de bomberos "permite ordenar de manera integral aspectos clave para la organización del servicio, como la jornada laboral, los turnos operativos, el sistema de permisos y licencias, las condiciones económicas, la formación o la carrera profesional".

"Se garantiza mayor estabilidad, seguridad jurídica y una estructura moderna para un servicio que debe estar operativo las 24 horas del día durante todo el año", subrayó.

En cuanto al nuevo convenio del personal laboral de Brigadas Forestales, destacó que uno de los avances más relevantes del proceso es el reconocimiento de la figura de bombero forestal para los brigadistas del Consorcio.

Una reivindicación histórica del colectivo que, según explicó, "actualiza su consideración profesional y reconoce el papel esencial que desempeñan en la protección de nuestro territorio y de nuestros montes".

Reacciones

Por su parte, Mascarell aseguró que el nuevo marco laboral "aporta estabilidad a la organización y permite seguir mejorando la capacidad de respuesta ante las emergencias en los municipios de la provincia".

Helios Martín, representante de los trabajadores del colectivo de bomberos, consideró que el nuevo convenio sienta "unas bases sólidas para seguir modernizando la organización del servicio y adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad".

En representación de las brigadas forestales, Francisco Estarlich valoró el acuerdo alcanzado tras un proceso de negociación "largo y exigente", marcado por la adaptación del colectivo a un nuevo marco laboral dentro de la administración pública.

"Es un buen convenio que nos permite estabilizar nuestra situación y seguir trabajando para mejorar nuestras condiciones en futuras negociaciones", concluyó.