Ya ha entrado en vigor: el aparcamiento en la zona azul será gratuito en Valencia desde este lunes por las Fallas

Valencia entra en una de sus semanas más intensas antes de la gran semana de fiestas por las Fallas de 2026. Con cortes en las calles y carpas en diferentes zonas de la ciudad, encontrar aparcamiento es cada vez más complicado.

Para facilitar aparcar en la ciudad, ya ha entrado en vigor la gratuidad del estacionamiento en la zona azul de Valencia y sin limitación de tiempo desde este lunes y hasta las 9.00 horas del próximo día 20.

Una medida de carácter "temporal" que se ha activado tras la modificación de la regulación de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) aprobada por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas falleras.

Según ha informado el Cap i Casal en un comunicado, estas modificaciones también se aplicarán a la zona naranja, que ha pasado a ser exclusiva para residentes durante las 24 horas del día.

Los cambios en las zonas azul y naranja no se aplicarán a la zona verde, también de uso residencial, según han transmitido

Al respecto, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha recordado estas modificaciones, recogidas en el Bando de Fallas, y ha explicado que el Ayuntamiento reorganiza este servicio "para priorizar el estacionamiento de residentes y facilitar la movilidad durante las fiestas".

En materia de movilidad, el bando también determina por dónde se puede circular y aparcar, así como las vías de emergencia que deben permanecer despejadas en los entornos de las celebraciones falleras.

Además, han comunicado que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) también ha reforzado el servicio para facilitar los desplazamientos a los distintos actos festivos.