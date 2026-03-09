Catalá recibe al activista con ELA Jordi Sabaté en la 'mascletà' tras preguntar dónde verla con su "severa discapacidad"

El pequeño sueño del activista con ELA Jordi Sabaté se ha cumplido. En febrero manifestó en la red social X su intención de visitar Valencia en Fallas, sobre todo para ver una tradicional mascletà.

Él, por su condición física, no sabía si sería posible verla. De hecho, preguntó a sus seguidores si conocían de algún lugar donde estar con su "severa discapacidad".

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, vio su deseo y no dudó en ayudarle a cumplirlo. Este lunes le ha recibido en el Ayuntamiento, ha entrado al recinto pirotécnico e incluso se ha asomado al mítico balcón. "Es un sueño hecho realidad", ha asegurado.

"Estoy pensando en ir a las Fallas de Valencia. Nunca he ido y quiero llorar de emoción, ya que soy un amante de la pirotecnia", escribía Sabaté en X.

Él es un reconocido activista con ELA. De hecho lleva once años conviviendo con esta enfermedad, algo que ha hecho que no pueda moverse, ni hablar, comer, beber, ni respirar.

Con esta condición física tan particular, Sabaté se preguntaba si existía algún lugar donde él pudiera ver la mascletà: "No sé si hay algunos sitios para ver una mascletà con mi severa discapacidad. Si alguien conoce algún sitio pagando que contacte conmigo".

En ningún momento hizo alusión al Ayuntamiento de Valencia ni a la alcaldesa, pero esta vio su publicación y lo tuvo claro. Le respondió: "Estás más que invitado".

"Disfrutarás de la pirotecnia como nunca y a mí, personalmente, me encantará conocerte. Te escribimos por privado", contestó. Y el día ha llegado.

Catalá ha recibido este lunes a Sabaté en el Ayuntamiento, y este ha podido descubrir todos los entresijos de la mascletà.

Antes de este momento, Sabaté mostró en redes su ilusión: "Estoy igual de nervioso que un niño en la noche de Reyes".

Así, Catalá ha enseñado a Sabaté el balcón del Ayuntamiento, desde donde cada día del 1 al 19 de marzo la fallera mayor de Valencia da inicio a la mascletà.

También ha podido hablar con los pirotécnicos, justamente este lunes es el turno de Pirotecnia Turís, y ha entrado al lugar donde se disparan estos espectáculos.

"Estar hoy en Valencia es un sueño hecho realidad", ha subrayado Sabaté ante los medios. Y añade: "Asistir por primera vez a una mascletà y además en el balcón de la alcaldía es más que un sueño".

El espectáculo de Pirotecnia Turís son 160 kilos de pólvora. Con ellos, Sabaté bromea: "Espero que el terremoto final me levante de la silla".

Tras la visita, la alcaldesa ha asegurado que Sabaté es una persona a la que "admira" y sigue "desde hace mucho tiempo".

"Me parece que es un activista que ha conseguido visibilizar el ELA de una manera espectacular, y ha conseguido que muchas personas con esta enfermedad puedan expresar la necesidad que hay a nivel de financiación, ley, atención y cuidados", ha explicado.

Para ella, apunta, es "todo un orgullo" haberlo recibido: "Me ha dejado un poco alucinada con las preguntas, le ha ido preguntando al pirotécnico qué llevaba cada elemento de la mascletà".

De esta forma, ha detallado cómo Sabaté ha podido descubrir cómo se organiza la mascletà y cómo se diseña.

"Va a ver la mascletà en un balconcito lateral, al lado del central, donde va a poder estar tranquilamente y que tiene buena visibilidad", ha apuntado.