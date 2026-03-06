Taxis y VTC, "muy alejados" tras reunirse con la Generalitat Valenciana: "La ilegalidad se ha convertido en costumbre"

Crece la tensión entre taxis y VTC tras las dos jornadas de paros y protestas en Valencia la pasada semana. La primera reunión convocada por la Generalitat para abordar el decreto de "convivencia" entre ambos sectores ha evidenciado que las posiciones siguen "muy alejadas".

El encuentro, donde ambos sectores han puesto sobre la mesa propuestas para su coexistencia, ha finalizado sin acuerdo y ha provocado la contundente reacción del taxi a través de un comunicado.

"No podemos aceptar jamás que venga un sector que ha pervertido el uso de sus autorizaciones nacionales haciendo de taxis y ahora alguien nos intente convencer de que hay que cederles una parte de nuestro trabajo porque la ilegalidad se ha convertido en costumbre", han criticado.

La contundente crítica de la Confederación Sindical del Taxi valenciano, va más allá. Considera "demencial que ningún responsable de transporte se plantee repartir a dedo cientos de autorizaciones urbanas que se deben dar por concurso público".

Desde el taxi se ha trasladado a la Conselleria la "profunda preocupación del sector" ante la posibilidad de que se permita a las VTC realizar servicios urbanos en la Comunitat Valenciana.

Las organizaciones del taxi consideran "inaceptable" que se pretenda normalizar una actividad que, según denuncian, "lleva años desvirtuando el uso de las autorizaciones nacionales y generando competencia desleal".

Ante esta situación, las asociaciones del taxi también han anunciado que valorarán en los próximos días la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones, incluso durante las Fallas.

Pese a que insisten en que "su prioridad es no perjudicar a la ciudadanía", tomarán una decisión en las próximas reuniones internas del sector, que actuará, según sus representantes, desde la unidad y en defensa del futuro del taxi valenciano.

Protestas de taxis y VTC

El sector del taxi protestó el pasado miércoles en Valencia contra el "intrusismo" de las VTC y para pedir a la Generalitat que, en el nuevo decreto que prepara, "decida si quiere un taxi regulado con unas tarifas limitadas o un servicio totalmente desregulado".

El jueves, una manifestación del sector de las VTC recorrió las calles de la ciudad para advertir de que la prohibición urbana de su actividad, que temen que recoja el nuevo decreto, "abocaría a que miles de empleos se perderían en la Comunitat Valenciana y cientos de empresas tendrían que desaparecer".

En el caso del sector del VTC, el secretario de Organización de SLT, José María Cazallas, exigió "unas reglas del juego" equitativas para ambos sectores y recordó que la prohibición del sector implicaría la pérdida de 5.000 puestos de trabajo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunidad Valenciana MOVVA, Ricardo González, señaló que "existe la convivencia actualmente" y "no hay ningún taxista que pueda decir que no tiene suficientes ingresos para vivir".

Petición de coexistencia

En el contexto de la disputa entre ambos sectores y la tramitación de un nuevo decreto desde el Gobierno valenciano, la alianza #LaCiudadQueNosMueve reclamó que la Generalitat no limite los servicios urbanos en VTC.

Los representantes de la alianza, más de una decena de entidades que representan casi el 20% del PIB regional, apuntaron que la regulación debe garantizar la seguridad jurídica y la movilidad.

La entidad solicitó adaptar la normativa valenciana para garantizar la convivencia equilibrada entre taxi y VTC, "como ya han hecho otras comunidades autónomas".

En este contexto, "limitar alternativas sin desplegar soluciones complementarias podría tensionar el sistema, aumentar los tiempos de espera y reducir la accesibilidad para trabajadores nocturnos, personas con movilidad reducida y asistentes a grandes eventos", defendieron.

Así, la alianza reclama que el nuevo marco regulatorio nazca del interés público, con criterios claros, técnicos y proporcionados que regulen tanto al taxi como a los VTC sin excluir a ninguno, garantizando "pluralidad, competencia equilibrada y seguridad jurídica, en coherencia con la normativa y jurisprudencia europea".