El PSOE expulsa al alcalde de Almussafes por "la actitud hacia sus víctimas" antes de resolver las denuncias de acoso sexual
Los socialistas acusan a Toni González de desvelar la identidad de la denunciante y le reprochan sus críticas al partido.
El PSOE ha tomado la decisión de expulsar del partido al alcalde de Almussafes, Toni González, que se encuentra bajo investigación por dos denuncias de acoso laboral y sexual, según ha podido saber EL ESPAÑOL.
La decisión no se produce como consecuencia de la investigación, ya que el CADE todavía no ha resuelto el proceso interno, sino que tiene lugar tras las afirmaciones realizadas sobre las denunciantes y sobre el partido.
"Más allá de lo que pueda resolver el CADE respecto a las denuncias de acoso sexual, lo cierto es que en las últimas semanas hemos visto comportamientos incompatibles con cualquier responsabilidad pública", detallan fuentes del PSPV a este diario.
Desde el partido sostienen que las manifestaciones realizadas en las últimas apariciones públicas de González "revictimizan a las mujeres" y "atentan contra los valores del partido".
De hecho, cuestionan que "si alguien es capaz de hacer todo eso a la luz de todos, cabe preguntarse qué no sería capaz de hacer en un despacho privado, sin nadie presente, frente a dos subordinadas".
"La actitud del alcalde de Almussafes hacia sus víctimas es la de un acosador", critican sobre el alcalde de Almussafes las mismas fuentes del PSPV.
Por otro lado, consideran que ha sido "determinante" de igual manera su "deslealtad al proyecto del Partido Socialista".
"Admitir relaciones políticas con otras fuerzas, desobedecer las directrices de la gestora y mantener una actitud hostil, reuniéndose, alentando y utilizando medios del partido al margen del mismo pese a estar suspendido de militancia.", detallan
Además, aseguran que "el Partido Socialista está por encima de cualquier persona y de cualquier alcalde. Y en esta coyuntura el Partido Socialista ni ampara, ni justifica, ni protege a acosadores".
"Si nos dan a elegir entre la víctima y el victimario, no nos cabe ninguna duda: siempre estaremos del lado de la víctima" concluyen las mismas fuentes.