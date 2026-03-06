Los Premios ASTER galardonan a Chocolates Valor, Pepe Cerdá, Rocío Botella y Amstel por su "trayectoria y excelencia"

Este jueves, ESIC University celebró la 43ª edición de los Premios ASTER Comunitat Valenciana en una gala que reunió a representantes del tejido empresarial valenciano para reconocer la excelencia, la trayectoria profesional, el emprendimiento y el impacto del marketing en la sociedad.

En el acto, Chocolates Valor, Pepe Cerdá (Cerdá Group), Rocío Botella (The-Are) y Amstel, por su campaña 'Feta de germanor', recibieron los galardones en una gala que reunió al empresariado valenciano.

Un evento que contó con la asistencia de la Consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, Marian Cano García, y del Presidente de ESIC University, Eduardo Gómez Martín, además de representantes del empresariado de la autonomía.

Durante su intervención, la consellera agradeció a ESIC su compromiso con la formación de profesionales para el tejido empresarial y subrayó "la importancia de reforzar la colaboración entre el ámbito académico y el mundo de la empresa para seguir impulsando la competitividad, la innovación y el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana".

La gala fue inaugurada por el Director del Campus de ESIC Comunidad Valenciana, Agustín Carrilero Castillo, quien destacó el valor de reconocer a las empresas y profesionales que, con su trabajo, contribuyen a fortalecer el tejido empresarial y a generar impacto en la sociedad.

El evento contó además con la ponencia del economista y escritor Fernando Trías de Bes, quien ofreció una reflexión sobre el "impacto económico de la actualidad geopolítica".

En su intervención realizó un repaso al contexto internacional desde una perspectiva económica y analizó la influencia de los cambios geopolíticos en los mercados y en la toma de decisiones del mundo empresarial.

Premiados

El Premio ASTER a la Trayectoria Empresarial fue otorgado a Chocolates Valor, una compañía que representa la tradición y la evolución de la empresa familiar a lo largo de generaciones.

El galardón fue recogido por Valor López Soriano, miembro del Consejo de Administración de la empresa y de la familia fundadora, quien destacó durante su intervención el orgullo de ver crecer el proyecto empresarial y la evolución de sus productos a lo largo del tiempo, manteniendo siempre la esencia de la marca.

Por su parte, el Premio ASTER a la Trayectoria Profesional fue concedido a Pepe Cerdá, fundador de Cerdá Group, una empresa que se ha consolidado como uno de los principales licenciatarios de Disney en Europa.

El galardón fue recogido por sus hijos, José Cerdá Navarro, Teinma Cerdá Navarro y Rafa Cerdá Navarro, quienes se mostraron visiblemente emocionados y destacaron el esfuerzo, el trabajo y la visión empresarial de su padre a lo largo de toda su trayectoria.

El Premio ASTER al Mejor Proyecto Emprendedor fue para Rocío Botella Zafra, fundadora de The-Are, quien recordó cómo su proyecto comenzó diseñando en su propio cuarto hasta convertirse en una marca que conecta con una nueva generación.

Durante su intervención destacó el esfuerzo y la perseverancia necesarios para seguir adelante en los momentos difíciles, mostrando además su ilusión por compartir reconocimiento con empresas de gran trayectoria empresarial.

Finalmente, el Premio ASTER Marketing y Valores fue otorgado a Amstel por su campaña 'Feta de germanor', una iniciativa que conecta con la identidad cultural y social de la Comunitat Valenciana.

El premio fue recogido por María Jesús Cabecera Gamero, Regional Trade Marketing Manager de HEINEKEN España, que puso el broche final a la gala apelando a la unión y a la germanor.

El acto fue clausurado por el Presidente de ESIC University, Eduardo Gómez Martín, quien destacó que los Premios ASTER nacieron hace más de cuatro décadas con el objetivo de reconocer a las empresas y profesionales que contribuyen al progreso económico y social.