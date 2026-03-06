La Policía investiga una posible violación a una menor de edad con discapacidad y busca al presunto agresor

La Policía investiga una posible violación a una adolescente menor de edad con discapacidad psíquica en Xirivella y busca al presunto autor de la agresión sexual.

Los hechos, según confirman fuentes policiales a EL ESPAÑOL, ocurrieron el pasado jueves 26 de febrero. La víctima, acompañada de su madre, presentó la denuncia al día siguiente en la comisaría local del mismo municipio.

La brutal agresión se habría producido en una casa abandonada, avanzó Levante-EMV. Los agentes de la UFAM que investigan el caso registraron la vivienda junto a sus compañeros de la Policía Científica.

Pudieron recuperar parte de la ropa de la menor y tomaron muestras de posibles restos biológicos que serían clave para poder arrestar al agresor. El pronóstico de la víctima es reservado.

Como indica el diario mencionado, el varón, mayor de edad, y la pequeña se conocían, por lo que la confianza entre ambos era absoluta.

