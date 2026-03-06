La jueza de la dana ordena a Bomberos que detalle cómo informó al Cecopi de la inundación del retén de Chiva

La jueza de la dana ha pedido información al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia sobre la hora en la que se tuvo conocimiento de la inutilidad de parque de bomberos de Chiva a causa de las inundaciones del 29 de octubre de 2024. Cabe recordar que se trata de un municipio situado en la cabecera del barranco del Poyo -el que ocasionó la gran mayoría de las muertes-.

La magistrada también ha solicitado que detallen el medio por el que se tuvo conocimiento de esta situación, a través de qué persona y si esta información se trasladó al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y a los miembros del Cecopi o si estaba a disposición de la dirección de la emergencia.

La jueza ha requerido igualmente al parque de bomberos de Chiva para que informe, a través de la jefatura de dicho parque de bomberos, sobre la identidad de los bomberos que se encontraban aquel día allí y sobre la hora en la que se produjeron las inundaciones que inutilizaron el parque y por qué vías y quién lo comunicó.

En la misma providencia de este viernes, la magistrada ha acordado investigar la "trazabilidad" del ofrecimiento, por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, de agentes medioambientales a Emergencias.



Se trata de una diligencia ordenada por la Audiencia de Valencia, que estimó un recurso del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, investigado en la causa. El que fuera alto cargo sostiene que nunca tuvo conocimiento de tal ofrecimiento.



Cita a la meteoróloga de À Punt

Por último, la instructora ha citado a declarar, el próximo 15 de abril a las 09.30 horas, a la meteoróloga de À Punt Victoria Roselló en calidad de perito.

La citación de la especialista, que era jefa de Meteorología de la televisión pública valenciana el 29 de octubre de 2024, el día de la trágica riada, llega después de su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso.

En ella expuso, entre otras cuestiones, que el caudal del Barranco del Poyo empezó a crecer "exponencialmente" a las 15.40 hasta alcanzar un volumen "cuatro o cinco veces superior al del Ebro" y que este dato estaba a disposición de quien quisiera en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar.