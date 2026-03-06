Fiscalía aprecia indicios de delito en la patada del edil del PSOE que se lanzó al público y remite el caso al juzgado

Martín Pérez, concejal de Seguridad Ciudadana de Moncada; y a la derecha, una imagen del momento en el que se lanza contra unos jóvenes. EE

La Fiscalía Provincial de Valencia aprecia indicios de un posible delito de lesiones o de lesiones leves en la patada que protagonizó el edil 'karateca' del PSOE en las fiestas patronales de Moncada, tras lanzarse contra unos jóvenes que proferían insultos a Pedro Sánchez.

Tras investigar la denuncia presentada por la portavoz del Partido Popular del municipio, Marga Benlloch, y realizar las diligencias de investigación correspondientes, el Ministerio Público ha trasladado las diligencias al Juzgado de Instrucción de Moncada para que se incoe el correspondiente procedimiento penal.

Así se desprende del informe de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 7 de septiembre de 2025, cuando, según la denuncia presentada por el PP, "se escuchan cánticos ofensivos hacia el Presidente del Gobierno" y el edil "realiza diversos cortes de manga".

"En un momento dado salta desde el escenario propinando una patada a un grupo de jóvenes situados a pie de escenario, dando lugar a un enfrentamiento físico cuyas consecuencias no se conocen", indica el escrito.

La portavoz del grupo municipal popular, Marga Benlloch, ha señalado que lo ocurrido aquella noche "fue un hecho muy grave que nunca debió producirse, y menos aún protagonizado por un representante público".

"Un concejal no puede reaccionar con violencia contra vecinos de su propio municipio. Los cargos públicos deben ser ejemplo de comportamiento y responsabilidad", ha afirmado Benlloch.

Desde el Partido Popular de Moncada consideran que Martín Pérez debería haber dimitido al día siguiente de los hechos y haber asumido la responsabilidad política "que un cargo público ha de tener".

"Moncada no merece un gobierno que banalice comportamientos de este tipo. La convivencia y el respeto deben estar siempre por encima de cualquier otra consideración", ha concluido la portavoz 'popular'.