Detenidos tres jóvenes acusados de apuñalar a otros dos durante el encendido del árbol de Navidad de Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad y uno de 19 años, acusados de apuñalar a otros dos jóvenes el pasado 21 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento, durante el encendido del árbol de Navidad.

Fueron detenidos el pasado 26 de febrero y se les atribuyen los delitos de lesiones graves, amenazas graves y desórdenes públicos.

La Policía Nacional ha identificado a un cuarto varón implicado en los actos violentos, pero no ha sido detenido al tratarse de un menor inimputable, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron durante el encendido del árbol de Navidad de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, cuando tuvo lugar un doble apuñalamiento.

Las víctimas se encontraban sentadas en los bancos de la zona, cuando fueron atacadas por un numeroso grupo de jóvenes de forma sorpresiva.

Los atacantes emplearon armas blancas para apuñalar a dos de los jóvenes y perseguir a un tercero, quien tuvo que huir para evitar ser acuchillado.

Dado que el árbol de Navidad se había encendido esa misma tarde, la zona se encontraba muy concurrida, por lo que se vivieron momentos de temor y de pánico entre los viandantes, que se vieron obligados a abandonar el lugar apresuradamente.

Como consecuencia, uno de los agredidos sufrió varias puñaladas, una de las cuales le afectó la zona medular, por lo que tuvo que ser intervenido de urgencia.

Mientras que el tercer varón que consiguió huir del lugar a la carrera, acudió a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, donde fue asistido por los agentes y trasladado a un centro de salud.

La Brigada Provincial de Información asumió la investigación con la finalidad de esclarecer el doble apuñalamiento.

Tras arduas pesquisas, los agentes identificaron a los presuntos responsables de la agresión. Fueron detenidos el 26 de febrero dos menores y un mayor de edad por los delitos de lesiones graves, amenazas graves y desórdenes públicos.

La Policía identificó a un cuarto responsable, pero el último era inimputable en la fecha de la comisión de los hechos, motivo por el cual no ha sido arrestado.

La Fiscalía de Menores llevará a cabo las medidas de protección pertinentes. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.