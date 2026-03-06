La Audiencia de Valencia ratifica la decisión de la jueza de la dana y rechaza citar a Pedro Sánchez como testigo

La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la decisión de la jueza de la dana de denegar la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los seis magistrados desestiman íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce la organización Hazte Oír.

En su momento, la instructora rechazó la declaración porque no constaba que Sánchez, "a diferencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estuviera informado de la emergencia por Carlos Mazón".

También señaló que las hipotéticas comunicaciones entre el expresidente de la Generalitat y el líder del Ejecutivo central en la tarde del 29 de octubre de 2024 eran "meras conjeturas".

Ahora, la Audiencia de Valencia comparte del criterio de la jueza y de la Fiscalía. Argumenta que las razones alegadas por los recurrentes "no parecen suficientes para acordar una diligencia con claros tintes prospectivos" y no ve "la utilidad" de la misma.

Tampoco, afirma, "se justifica el rendimiento probatorio que se pretende obtener más allá de meras conjeturas acerca de las conversación que pudo mantener el presidente del Gobierno con el entonces president de la Generalitat horas después de haberse producido los hechos".