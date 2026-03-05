Un mando de la UME afirma que la CHJ no vio preocupante el caudal del Poyo a las 17:00: él dijo a las 19:00 que desbordó

Trabajos de la UME tras el paso de la dana por Valencia. Eduardo Manzana / EP

El segundo comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha declarado como testigo ante la jueza de la dana -el primero lo hizo ayer miércoles- ha afirmado este jueves que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) trasladó en el Cecopi a las 17:00 que el caudal del Poyo no era preocupante.

También que él mismo avisó a técnicos del Cecopi alrededor de las 19:00 del desbordamiento. de ese barranco -el que ocasionó la gran mayoría de los 230 fallecidos. La alerta a la población llegó a las 20:11.

Ante la pregunta de si se propuso alguna medida tras la primera intervención de la CHJ en la reunión de aquella tarde del 29 de octubre, ha explicado que no porque no se comentó que hubiera problemas de caudales.

"Dijeron que subía el caudal del Poyo, pero sin preocupación de la CHJ. Dijeron que no era preocupante", ha asegurado el militar.

Esta afirmación contrasta con el comunicado que el propio organismo de cuenca envió después de la dana y en el que calificaron de "especialmente peligrosas" las consecuencias desde las 17:00 de los datos de la Confederación.

En él hicieron hincapié en que a partir de las 17:00 comenzó la subida brusca del caudal del Poyo, que superaba los 70 m3/s -es decir, el segundo umbral de aviso que la CHJ tiene establecido-.

A las 17:30 horas, proseguía la Confederación en su propia nota, el caudal alcanzó el mismo nivel de aforo que motivó la alerta emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias del mediodía: más de 260 m3/s, superior al tercer umbral de aviso de la CHJ (150 m3/s).

Lógicamente, siguió subiendo. A las 18:00 el caudal superaba los 800 m3/s y a las 18:30 el Poyo comenzó a desbordarse. Justo antes de que el sensor fuera arrastrado por la corriente a las 19:00, llegó a marcar a las 18:55 los 2.282 m3/s.

La jueza de la dana llegó a afirmar en uno de sus autos que entre las 16:45 y las 17:30 del 29 de octubre ya hubo "fallecimientos producidos por ahogamiento de las aguas de barrancos afluentes del Poyo".

Ninguna medida

El comandante de la UME ha explicado que al inicio del Cecopi a las 17:00 no se propuso por parte de la exconsellera Salomé Pradas ni del que fuera su número dos Emilio Argüeso ninguna medida a adoptar porque no había ninguna preocupación por los caudales.

Inicialmente, ha explicado, se hablaba de la presa de Forata y el jefe de los bomberos, José Miguel Basset, hizo referencia a los rescates en Utiel (Valencia).

Fue la CHJ la que, según ha dicho, introdujo el tema de Forata y hablaron de los escenarios 1 y 2. A partir de las 19 horas se pasó a escenario 3, posibilidad de rotura, ha explicado. Algo que contradice al presidente del organismo, Miguel Polo, quien aseguró que nunca planteó este escenario.

Ahí fue cuando se barajó si hacía un confinamiento de la población o una evacuación. Y también a esa hora, sobre las 19 horas, se habló de la posibilidad del Es Alert a las personas que pudieran estar afectadas por la rotura de Forata.

"Hubo una especie de coloquio sobre la redacción del mensaje entre Pradas, Basset... Entraban y salía de la sala. No sé qué se comentaba fuera", ha señalado, para agregar que el debate era cómo redactar el texto.

Redactado el Es Alert, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, lo leyó a todos. "Esa lectura fue sobre las 19 horas y se envió a las 20.11 horas". El testigo desconoce por qué pasó tanto tiempo hasta el envío.

Por otro lado, el mando de la UME ha ratificado -al igual que otros testigos- que hubo tres parones en el Cecopi. El primero lo decretó Pradas a las 18:00 decretó y se reinició sobre las 19 horas. Se desconectó, ha señalado, a los organismos estatales.

"La consellera salía y entraba de la sala", ha indicado, para agregar que los que estaban conectados al encuentro, como Aemet o la CHJ, "cuando se hizo el parón los desconectaron". Esta desconexión pasó también después del primer Es Alert de las 20.11 horas y tras el de las 20.57 horas.

Cuando llegó Carlos Mazón al Cecopi se informó del ámbito de competencia de cada uno. "Ahí terminó la reunión", ha precisado. Luego fue la comparecencia en televisión del expresidente.