Llorca ataca a la izquierda con la apertura de juicio oral a Mónica Oltra para frenar la presión por el acta de Mazón

Poco pacífica ha sido este jueves la sesión de control al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a pesar de haber empezado con el portavoz del PSPV, José Muñoz, reivindicando el "no a la guerra" entonado por Pedro Sánchez.

Una jornada en la que la bancada de la izquierda ha seguido insistiendo al jefe del Consell en que le exija el acta de diputado a Carlos Mazón después de que la jueza de la dana haya elevado la exposición razonada al TSJ valenciano para que le investigue, y en la que el president ha contraatacado con otra situación judicial: la de Mónica Oltra.

El portavoz de los socialistas, Muñoz, ha reprochado a Pérez Llorca que no solo mantenga en su escaño al expresident, sino también "haya colocado a todo su núcleo duro" en su Gobierno. "La gestión del caso Carlos Mazón se le va a llevar a usted por delante", ha advertido el síndic.

Un envite que el presidente del ejecutivo valenciano ha preferido evitar en la primera intervención. "¿Hoy no quieren hablar de vivienda?", ha preguntado en referencia a que en la sesión de control anterior los socialistas centraron sus intervenciones en el escándalo de las VPP de Alicante.

Hoy, Llorca, pretendía rebatir con el caso que afecta a un ex alto cargo de Compromís del que informa Las Provincias, que habría adquirido una vivienda de protección oficial en 2017, cuando ya formaba parte del ejecutivo del Botánico y tenía una renta de 60.000 euros.

Un caso en el que, no obstante, las fuentes del Botánico consultadas por este periódico señalan que cuando se inscribió como demandante cumplía los requisitos porque computaba su renta de 2015 como profesor en la universidad.

"Hay que reconocer que no ha habido control en la adquisición de vivienda. Ustedes no construían viviendas y las pocas que había se las dieron a los amigachos. Mi pregunta es si con eso compensaban las cuitas internas", ha preguntado Llorca, que ha sido interrumpido por la bancada del PSPV al grito de "Barcala, dimisión".

Acto seguido, ha sido el portavoz de Compromís el que ha entrado en el cuerpo a cuerpo. El portavoz Joan Baldoví ha preguntado a qué espera para pedirle el acta a Mazón y por qué mantiene en su gobierno a los consellers Susana Camarero, José Antonio Rovira o Miguel Barrachina.

"Compromís tampoco quiere hablar de vivienda hoy", ha comenzado el president. "¿Cuál es la justicia que usted defiende? Porque la semana pasada hubo dos noticias judiciales: una, que la jueza elevaba la exposición razonada para que el TSJ juzgue al señor Mazón; y la otra, la apertura de juicio oral a Oltra. ¿Cuál es la buena?", ha atacado.

"Yo creo en una justicia igual para todos, y que cuando uno gobierna, gobierna para todos, no solo para sus militantes", ha añadido el jefe del Consell.

Una intervención que ha generado un importante revuelo en la bancada de Compromís. El diputado Juan Bordera, incluso, ha afeado desde su escaño: "¿De verdad compara a Oltra con Mazón? Ella está aquí -ha indicado señalando altura con la mano- mientras Mazón aquí -ha bajado la altura de la mano al suelo-".

El síndic de la coalición, Baldoví, ha reprochado a Llorca desde la tribuna que para hablar de Oltra "se tiene que lavar la boca". "¿Sabe la diferencia entre Oltra y Mazón? Que Oltra ya ha dado la cara en el juzgado y Mazón se esconde como un conejo", ha añadido.

"Formo parte del mismo proyecto político que ella y lo digo con orgullo. ¿Es usted capaz de subir aquí a decir que se siente orgulloso de formar parte del mismo proyecto que Carlos Mazón, Eduardo Zaplana o Paco Camps?", ha zanjado.

"¿Y usted del mismo proyecto que Xavi Navarro? Que con 60.000 pavos adquirió una vivienda protegida? Es importante lavarse la boca todos los días, no solo para hablar de Mónica Oltra, señor Baldoví, lo recomiendan los dentistas", ha bromeado el president en su réplica.

El 'no a la guerra' del principio no ha frenado los ataques y acusaciones cruzadas de una bancada a otra este jueves en Les Corts.