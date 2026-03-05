Joan Baldoví, sobre su encuentro con Mónica Oltra: "La vi fuerte, con un discurso potente y actual"

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, aseguró este miércoles que en su encuentro con la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, hace dos semanas vio a la que fuera el máximo tirón electoral de la coalición "fuerte" y con un "discurso portente y actual".

Unas declaraciones que no resultan triviales, dado que evidencian que a pesar de haberse apartado de la primera línea política tras su dimisión en 2022, la también exconsellera de Igualdad y Servicios Sociales no es ajena a la evolución del panorama político y sigue los asuntos que marcan la agenda pública.

El contexto, así, es relevante teniendo en cuenta el motivo de la reunión entre ambos: abordar el retorno a la política de quien fuera la cabeza de cartel de Compromís durante años. En concreto, sobre la posibilidad de que Oltra lidere una candidatura al Ayuntamiento de Valencia en 2027.

De hecho, Baldoví reconoció que si se vieron no fue "para hablar del tiempo", sino que hablaron de "cómo se encontraba ella, de política, de su vuelta... de todo y con mucha afabilidad". "La vi muy potente, con discurso muy actual y con muchas ganas", añadió.

Una cita que el portavoz de Compromís en el parlamento autonómico quiso enmarcar en la "normalidad de dos personas del mismo partido que se reúnen para hablar".

No obstante, de "normalidad" hay poco en este encuentro, puesto que la interlocución entre la cúpula de Compromís y Oltra había sido inexistente desde su adiós hace ya casi cuatro años.

Tanto el encuentro con Baldoví, como el que también mantuvo con la portavoz en el consistorio Papi Robles meses atrás, son importantes no solo por el contenido que en ellos se trató, como porque ponen fin a años de nula comunicación entre las partes.

Una serie de movimientos por parte de la dirección de la coalición dirigidos, de alguna manera, a enmendarse, acercarse a ella y lograr que sea su cabeza de cartel en las próximas elecciones municipales.

A los encuentros "privados", como los calificó Baldoví, se suman también otros públicos e igual de relevantes: el histórico dirigente del Bloc (ahora Més) y actual concejal en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, Lluismi Campos, publicó un artículo de opinión en Valencia Plaza en el que pedía perdón a Oltra en nombre de todos. El juicio a Mónica Oltra no frena su regreso: Compromís acerca posturas con ella, que se aleja del proyecto de Rufián

"Perdón, Mónica. Porque cuando no supimos sostener colectivamente aquel conflicto, no solo dejamos sola a una persona; dejamos desprotegida una manera de representar. Hay que pedir perdón con propósito de enmienda", exponía Campos en su columna.

El concejal de Quart zanjaba el texto haciendo una reflexión que, de forma implícita, iba dirigida a los órganos de Compromís -la ejecutiva-, que todavía no han realizado una oferta con rango de oficialidad a la exvicepresidenta de la Generalitat.

"Hay un año por delante. Las elecciones municipales tienen fecha fija. Tiempo para volver a explicar, reconstruir confianza y hacerlo entre muchos", zanjaba.

Campos, que durante ocho años fue el jefe de gabinete de Enric Morera en su etapa de presidente del parlamento valenciano, ha guardado siempre buena relación con la también exconsellera de Igualdad y Servicios Sociales.

Gracias a ella, de hecho, Morera pudo mantenerse al frente de Les Corts en 2019 cuando en el seno del Bloc surgieron dudas sobre su continuidad como máximo representante de la institución tras las elecciones autonómicas que acababan de celebrarse.

Como colofón, tal y como informó este periódico en exclusiva, la coalición encargó una encuesta recientemente en la que preguntaba a los vecinos de Valencia si votarían a Mónica Oltra en caso de que se presentara para ser alcaldesa de la ciudad.

Futuro judicial

Una serie de movimientos desde hace dos meses que siguen un mismo propósito: Compromís quiere a su líder de vuelta. Y las manifestaciones tanto públicas como privadas así lo demuestran, con independencia de lo que ocurra en el ámbito judicial.

En este sentido, conviene recordar cuál fue el posicionamiento de la coalición tras conocerse el auto de la Audiencia Provincial de Valencia en el que ordenaba abrirle juicio oral a la exvicepresidenta.

La portavoz adjunta Isaura Navarro tildó el escrito del tribunal de "infame" y sostuvo que la causa "es una persecución política" a la también exportavoz del Gobierno valenciano. "Oltra no debería haber dimitido nunca", dijo.

Una postura que este miércoles respaldó el propio Baldoví, que desligó el futuro político de la exlíder de Compromís de su situación judicial.

"Juzgar a una persona sin ningún indicio es algo que no entiende ninguna persona del mundo, y dos jueces diferentes, además del fiscal, han dicho que no hay ningún indicio después de una instrucción de tres años", advirtió el síndic.

En cualquier caso, la otrora líder sigue guardando silencio sobre su futuro más inmediato. Y tan solo una oferta que pase previamente por la ejecutiva de Compromís propiciaría que lo rompiera.