Fran Gimeno, agente inmobiliario, revela la mejor ciudad para vivir en España: "Tienes sol, playa y restaurantes"

Es imposible coincidir. Para muchos, las grandes ciudades como Madrid o Barcelona son idóneas para vivir por su vivacidad, dinamismo y sus incontables atractivos. Sin embargo, una gran parte de la población opta por espacios en plena naturaleza o por ciudades menos masificadas.

Para facilitar la decisión a todos aquellos que se pregunten cuál es la mejor zona de España para vivir, Fran Gimeno, agente inmobiliario, revela en sus redes sociales su zona favorita del país para residir.

"La Comunitat Valenciana es la mejor zona para vivir de España, en concreto, Valencia y Alicante". Esa es la opinión del experto, con consideraciones distintas para cada una de las dos ubicaciones.

En el caso de la capital del Turia, Gimeno la destaca como el lugar ideal para residir "si lo que quieres es vivir todo el año allí". "Valencia capital, como tercera gran ciudad de España te diría que es la mejor", asegura.

Marqués del Turia, el Ensanche o Ruzafa son los tres mejores barrios de toda la ciudad para vivir según el experto.

Por otro lado, "para aquellos que quieren vivir fuera de la ciudad", Gimeno destaca que es mejor ir hacia Alicante, la costa norte de la provincia.

Para él, "la calidad de vida es insuperable" en este punto del país. "Tienes sol, playa, restaurantes y el Mediterráneo", afirma en alusión a la Comunitat Valenciana.

En cuanto a la ciudad de Valencia, pese a que recomiende estas zonas, cabe destacar que los precios de las viviendas en venta son de los más elevados de toda la ciudad, en donde el coste medio del metro cuadrado se sitúa en los 3.340 euros por m2.

Situado en máximos históricos, el precio de la vivienda en el barrio de L'Eixample es el más alto de toda la ciudad. Situado en los 4.978 euros por metro cuadrado, supera a barrios como Ciutat Vella o El Pla del Real.