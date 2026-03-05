Confirmado: el Ayuntamiento de Valencia suspende la 'mascletà' de este jueves debido a las fuertes lluvias

Primera 'mascletà' de las Fallas de Valencia 2026 que no se va a disparar. Las condiciones meteorológicas adversas que azotan estos días a la Comunitat y a la capital han obligado al Ayuntamiento a tomar esta decisión.

La 'mascletà' de este jueves 5 de marzo corre -o corría- a cargo de Pirotecnia Zaragozana, pero las fuertes lluvias a primera hora de la mañana han hecho imposible el montaje.

Así, en torno a las 8.30 horas, el Ayuntamiento de Valencia ya ha comunicado su decisión de suspender el espectáculo pirotécnico.

Desde la Junta Central Fallera (JCF) también explican que "las inclemencias meteorológicas han imposibilitado el montaje de la 'mascletà', y por tanto se suspende".

Todavía no se tienen más detalles, aunque si nos remontamos a las Fallas 2025, se puede intuir lo que pasará. En el caso del año pasado, los espectáculos que no se pudieron disparar por lluvia se emplazaron en otros días.

Por ejemplo, el día de la Virgen tuvo lugar una mascletà a cargo de una de las pirotecnias que se quedó con las ganas en Fallas, y el día de la Madre ocurrió lo mismo.

Se desconoce, por el momento, si el Ayuntamiento dará esta posibilidad a Pirotecnia Zaragozana para que, aunque no sea en Fallas, puedan realizar su disparo en la plaza.

Mal tiempo

Para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé fuertes lluvias, con acumulados significativos, en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias, pudiendo serlo también en zonas aledañas.