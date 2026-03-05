Abren juicio oral a Mónica Oltra por encubrir los abusos de su ex a una menor tutelada: se enfrentará a seis delitos

El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha abierto juicio oral a Mónica Oltra y a otros 12 acusados después de que lo ordenara la Audiencia Provincial hace pocos días.

La jueza sustituta de este juzgado sienta a la exvicepresidenta de la Generalitat en el banquillo por un total de seis delitos: prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento, abandono de menores y un delito contra la integridad moral.

Igualmente, requiere a todos los acusados que presten, conjunta y solidariamente, fianza por 120.000 euros y declara la responsabilidad civil subsdiaria de la Generalitat Valenciana.

El juzgado sobresee la causa para al exsecretario autonómico de Hacienda Francesc Gamero al no haberse formulado acusación contra él.

Ahora, será la Audiencia de Valencia la encargada de juzgar a Oltra y al resto de personas, entre las que figuran cargos de Conselleria de Igualdad que dirigió.

Esta causa, centrada en el presunto encubrimiento de los abusos del exmarido de Oltra a una menor tutelada, lleva en marcha desde 2022 y provocó la dimisión de la que fuera vicepresidenta de la Generalitat.

El juez instructor la archivó en dos ocasiones tras más de dos años de investigación. Concluyó que lo que en un principio pudieron ser indicios se habían "desvanecido" y eran "meras sospechas, conjeturas o elucubraciones".

Por ello, descartó la comisión de los delitos de prevaricación administrativa, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. "Nadie debe ser juzgado sin indicio de criminalidad", afirmó.

Sin embargo, la Audiencia de Valencia no compartió este criterio. Ordenó seguir adelante con el procedimiento abreviado y abrir juicio oral.

En la resolución conocida la pasada semana, cuestionó de manera dura la fundamentación del magistrado para acordar el sobreseimiento.

Los magistrados consideran como hipótesis plausible que, "cuando la noticia del posible abuso sexual a una menor tutelada por la Generalitat cometido por parte de un educador del centro de acogida (en ese momento marido de Oltra) llegó a conocimiento de la Conselleria, las personas que tuvieron conocimiento de los hechos y bajo cuya protección y tutela se encontraba la menor, habrían pretendido ocultar el abuso sexual".