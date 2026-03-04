Una de las plazas más bonitas de Valencia es una joya del siglo XIX: tiene forma circular y es Bien de Relevancia Local

No es una plaza cualquiera; de hecho, quizá, es la más singular de toda Valencia. También la más pequeña -tiene un diámetro de 37 metros- y, sin duda, la más original por su forma circular.

La Plaza Redonda es uno de los grandes atractivos turísticos y uno de esos lugares emblemáticos de la ciudad. Y no es fácil de encontrar. Rodeada por 34 edificios, está escondida en pleno centro y está catalogada como Bien de Relevancia Local.

Fue construida en 1840 por el arquitecto municipal Salvador Escrig, en lo que entonces era el centro geométrico exacto de la urbe antigua, en el contexto de la desamortización de Mendizábal (la expropiación de numerosos bienes de la Iglesia en pro de un uso popular y la consiguiente modernización de la capital del Turia).

Ubicada además en la que fue la zona comercial de la capital, sobre un espacio vinculado desde antaño a la venta de pescado y carne, conservó la función de mercado.

Se accede a ella mediante las cuatro entradas situadas en los puntos cardinales -desde la calle Derechos, Pescadería, Sombrerería y la Plaza Lope de Vega-, a través de 'túneles' que se forman bajo las viviendas.

Plaza Redonda de Valencia. Turisme CV

La Plaza Redonda (antes plaza Nueva o del Cid; y del Clot), joya de la arquitectura neoclásica de mediados del siglo XIX, se levantó en el terreno donde se situaba el antiguo Matadero-Carnicerías Mayores, sin uso desde principios de siglo y que se demolió en 1837.