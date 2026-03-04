El comandante de la UME asegura que en el Cecopi de la tarde de la dana "mandaba Salomé Pradas, no Mazón"

Nueva declaración en la causa de la dana, esta vez de uno de los mandos operativos de la jornada de la riada, el comandante de la UME, Manuel Párraga, que estuvo presente en el Cecopi del 29-O.

Párraga ha asegurado ante la jueza de la dana, en calidad de testigo, que en el centro de coordinación de la emergencia "mandaba la consellera Salomé Pradas" y que cuando llegó Carlos Mazón no le dio la impresión de que tomase ninguna decisión.

Según fuentes presentes en la declaración, el testigo ha señalado que no tuvo la impresión de que el expresident de la Generalitat estuviese al mando de la emergencia el 29-O.

"Hizo alguna pregunta cuando llegó, nada más", ha declarado. Además, ha defendido que durante toda la tarde "mandó la consellera" entonces de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

A preguntas de la jueza instructora ha indicado que a las 17 horas del 29 de octubre de 2024, cuando la UME se dirigía hacia la zona de Utiel-Requena, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informó sobre el "caudal inusual" en la presa de Forata.

Tras esta alerta, desde el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) se trató de llamar a los alcaldes de los municipios que podían resultar afectados, pero no había cobertura y fue cuando se decidió enviar a la Guardia Civil.

También fue en este momento, según ha asegurado, cuando se empezó a pensar en avisar a la población.

Según ha detallado, alrededor de las 19 horas, fue el máximo responsable de los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, José Miguel Basset, quien advirtió sobre las consecuencias de un mensaje a la población.

Además, el propio Basset insistió en la necesidad de no generar pánico que abocase en una estampida "peor que lo que produciría la presa de Forata".

Fue también en este momento cuando el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, instó a los presentes a "enviar el mensaje de una puta vez".

El texto definitivo del mensaje de alerta -que llegó a la población a las 20:11 horas- fue leído por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, en voz alta a los presentes. "La consellera preguntó si estábamos de acuerdo, todos asentimos", ha asegurado.

Ha revelado también que en el Cecopi no se expuso ninguna duda jurídica sobre posibles medidas de evacuación o confinamiento y que la consellera entraba y salía del cuarto donde se celebraba el Cecopi, al igual que el testigo.

Según este mando de la UME, cuando se tuvo confirmación de la primera víctima mortal Mazón ya había llegado al Cecopi, es decir, que fue después de las 20:28 horas del 29 de octubre de 2024.