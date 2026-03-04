El Ayuntamiento de Valencia difunde sus consejos para vivir las Fallas: "Está prohibido orinar en la calle, usa el baño portátil"

Las Fallas atraen a Valencia cada vez a más público de todas partes del mundo. En previsión de la gran afluencia de visitantes, el Ayuntamiento ha difundido unos consejos para disfrutar de la fiesta de manera segura.

Bajo el título '7 consejos para disfrutar de las Fallas de una forma segura', la Dirección General de Personas con Discapacidad del consistorio y la Policía Local de Valencia explican cómo "disfrutar de todos los actos falleros con respeto y seguridad".

Sobre todo, el documento se centra en actos tan relevantes como las mascletàs, los castillos de fuegos artificiales y la Ofrenda.

La guía de los consejos para vivir las Fallas comienza con algunas recomendaciones para el acto de la Cridà. Como este ya ha ocurrido, vamos con el siguiente: las mascletàs.

"En la mascletà se disparan muchos fuegos artificiales en muy poco tiempo, y hacen mucho ruido", explican. Y añaden: "Y van mucha gente".

Por ello, subrayan que "es mejor" no llevar objetos grandes como "carritos de bebé, bicicletas, patinetes o cualquier cosa que pueda ser peligrosa para las personas".

Además, detallan que la mascletà se dispara todos los días, del 1 al 19 de marzo, a las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Por si no fuera suficiente con las mascletàs, durante las noches de Fallas también tienen lugar los castillos de fuegos artificiales.

"En los castillos se disparan muchos fuegos artificiales de colores, para verlos tienes que ir a las zonas que se preparan para el público", apuntan.

El documento destaca así que en estos lugares "no debes dejar basura y tampoco tirar petardos". "Si ves que alguien tira petardos en la zona de los castillos llama al teléfono 092 y explica lo que pasa y dónde estás", añade.

Otro de los grandes actos de las Fallas es la Ofrenda a la Virgen, que tiene lugar los días 17 y 18 de marzo. Allí "miles de falleros caminan por las calles hasta la plaza de la Virgen".

Por ello, señala el documento, "es importante que no cruces las calles cuando pasan los falleros". "Tienes unas zonas de paso abiertas, allí hay personas responsables que te indicarán cuándo y cómo tienes que cruzar", añaden.

Además, estas indicaciones de Ayuntamiento y Policía Local contemplan algunas de las prohibiciones vigentes durante las Fallas.

Estas incluyen tirar petardos fuera de las zonas destinadas a ello, así como hacerlo fuera del horario permitido. También "dejar basura y vidrios en cualquier sitio" y "orinar en la calle". "Debes utilizar los baños portátiles", apuntan.

También indican cómo actuar en caso de presenciar o sufrir una agresión sexual: "Hay puntos violeta en las calles, acude y los voluntarios te ayudarán".

Por último, abordan un aspecto importante: "Cuidado con los robos". En una fiesta donde existen aglomeraciones de gente, es crucial tener todo controlado.

Por ejemplo, el documento advierte: "Lleva solo el dinero necesario, vigila bien tu bolso y guarda las cosas más importantes en los bolsillos delanteros del pantalón".