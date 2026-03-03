El TSJ valenciano da dos días a la Fiscalía y a las partes para pronunciarse sobre la exposición razonada contra Mazón

Carlos Mazón, durante sus últimos días en el Palau de la Generalitat antes de dimitir. Vicent Bosch

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha recibido y ha iniciado la tramitación de la exposición razonada contra Carlos Mazón.

La Sala de lo Civil y Penal ha dado dos días a la Fiscalía y a las partes para que presenten alegaciones, tal como había solicitado la jueza de la dana tras exponer lo que ve indicios de delito del expresidente de la Generalitat.

Después la llegada al TSJCV de las consideraciones de la instructora, el primer paso era dar traslado a las partes y al Ministerio Público, algo que ya ha ocurrido este martes.

Además, el TSJCV también ha configurado el tribunal encargado de resolver si imputará o no a Mazón. Estará conformado por tres magistrados: Pía Calderón, la ponente; Manuel Baeza, el presidente; y José Francisco Ceres.

En el caso de que consideraran que procede investigar a Mazón, Pía Calderón será la instructora.

Uno de los pronunciamientos más importantes en esta fase es el de la Fiscalía Superior, que tendrá que opinar sobre la competencia y la admisión de la exposición razonada.

Tras ello, el tribunal tendrá que decidir. Si admite la exposición razonada, incoará diligencias previas y la ponente de esa resolución será la instructora (Pía Calderón).

Indicios reforzados

En cualquier caso, el TSJCV se tendrá que pronunciar sobre si comparte o no los indicios de criminalidad que le atribuye la jueza de la dana al expresidente de la Generalitat. Al tratarse de un aforado, tienen que ser indicios reforzados.

Si entiende que no existen, desestimarán la apertura de una causa y ésta volvería automáticamente al juzgado. Esto no quiere decir que no se pueda volver a investigar a Mazón, puesto que un juez instructor tiene la posibilidad de elevar una exposición razonada las veces que quiera.

Eso sí, si lo vuelve a hacer tendrá que fundamentarlo en el hallazgo de nuevos hechos que sustenten los indicios de criminalidad.

En el caso de que la causa regrese al juzgado, la magistrada podrá seguir instruyendo y decidir más adelante -por ejemplo, de cara al final de investigación- qué hace con el expresidente de la Generalitat.

Si el TSJCV sí considera, al igual que la jueza, que existen indicios reforzados contra Mazón, será el encargado de investigarlo. Podría asumir la causa sólo en lo relativo al expresidente de la Generalitat, aunque es posible que tuviera que asumirla al completo al tratarse de unos hechos muy conectados entre sí.

La instructora fundamentó la exposición razonada en la posición de garante, que, a su juicio, ostentaba Mazón el 29 de octubre de 2024 y en su "inactividad negligente" (un equivalente a la omisión culposa).