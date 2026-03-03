Nueva deducción fiscal para la renta de 2025: Pérez Llorca aprueba hasta 150 euros por los gastos de formación musical

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció este martes la aprobación en el próximo pleno del Consell de una nueva deducción fiscal específica para fomentar la práctica de la música.

Esta medida permitirá desgravarse hasta 150 euros en gastos como la compra de instrumentos o partituras, coste de formación y cuotas de escuelas, conservatorios o sociedades musicales.

El jefe del Consell, que visitó la Escuela de Música de la Unió Musical Santa Cecília de Xilxes, explicó que esta deducción tendrá efectos inmediatos "a partir de esta próxima declaración de la Renta 2025" y permitirá "incentivar la educación y la cultura musical, apoyando a nuestros músicos, familias y a las sociedades musicales".

Así, aseguró que estas deducciones podrán utilizarlas a partir de ahora los valencianos con un nivel de renta de hasta 60.000 euros en las declaraciones individuales y 78.000 en las conjuntas.

"Vamos a apoyar por primera vez a la música valenciana con hechos y no solo con palabras", subrayó el presidente, al tiempo que destacó el valor de la música como "identidad, tradición y orgullo en la Comunitat Valenciana".

Asimismo, puso en valor la importancia de escuelas, conservatorios y de las 550 sociedades musicales de nuestro territorio, que son "espacios vivos de aprendizaje, práctica y cantera de continuidad de un patrimonio artístico que define la identidad de nuestra tierra".

El jefe del Ejecutivo valenciano aseguró que la Comunitat Valenciana "ha pasado de ser la de mayor presión a la que tiene más deducciones en el IRPF".

Al respecto, señaló que el Gobierno valenciano está bajando los impuestos a las rentas bajas y medias "porque son los que más necesitan ese alivio".

En este sentido, indicó que “hemos revolucionado los impuestos y los valencianos saben que ahora pueden desgravarse en la declaración de la renta gastos del dentista, la óptica, el deporte, el cuidado de la salud mental, enfermedades raras o crónicas complejas y el alzhéimer".

Además, ha puesto en valor que se hayan subido los límites de renta y que en la próxima declaración "un millón de valencianos se van a beneficiar" de estas desgravaciones, "el 90% de las rentas medias".