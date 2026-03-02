La UPV, más cerca de rehabilitar la mítica Casa de los Caramelos: licita la redacción del proyecto por 451.700 euros

La UPV, más cerca de rehabilitar la mítica Casa de los Caramelos.

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha licitado por 451.700,09 euros el contrato para la redacción del proyecto para las obras de rehabilitación integral del mítico edificio conocido como la Casa de los Caramelos, en el centro de la ciudad.

Se trata, concretamente, del acuerdo que incluye el proyecto básico, el proyecto de ejecución y la dirección facultativa completa de las obras.

El plazo máximo establecido es de tres meses desde la formalización del contrato para la entrega del proyecto básico y su supervisión, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El inmueble fue adquirido por la UPV a la Generalitat Valenciana en septiembre de 2024 por un importe de 3,1 millones de euros.

Ubicado en las calles Conde Trénor número 7 y Muro de Santa número 6, en el distrito de Ciutat Vella, se asienta sobre una parcela de 433 metros cuadrados y cuenta con una superficie útil construida de 2.228 metros cuadrados.

Es un edificio histórico que la universidad quiere recuperar "respetando sus elementos patrimoniales", lo que añade "complejidad técnica" a la intervención.

El rector de la UPV, José Capilla, ha valorado la licitación y ha subrayado que se da "un paso decisivo para hacer realidad una aspiración histórica de la UPV: contar con una sede en el centro de la ciudad que nos permita acercarnos aún más a la ciudadanía".

Capilla ha explicado que el espacio 'UPV Caramelos' conservará "la huella histórica del edificio" y estará orientado a "todo aquello que tenga sentido hacer en el centro de la ciudad para atraer a la ciudadanía y reforzar el atractivo de nuestros eventos".

La futura sede acogerá actos culturales, institucionales y protocolarios, así como jornadas de carácter nacional e internacional que no requieran grandes aforos y actividades vinculadas a titulaciones como Humanidades o Bellas Artes.

"Queremos que tenga vida también los fines de semana y festivos, que sea un espacio dinámico y abierto", ha señalado el rector.

La intención de la UPV es que el nuevo espacio pueda abrir sus puertas a partir de 2028, aunque los plazos estarán condicionados por la complejidad de la intervención en un entorno patrimonial como Ciutat Vella.

Con esta actuación, la UPV ha reforzado su estrategia "de puesta en valor del patrimonio arquitectónico y de proyección institucional en el corazón de València", subraya la institución.