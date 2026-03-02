El restaurante en pleno centro de Valencia que es parada obligatoria para famosos como Juan Roig y Danny Ocean

Juan Roig y Hortensia Herrero, Íker Jiménez y Carmen Porter, Danny Ocean, Luke Evans, Hugo Duro... y la lista continúa.

Se trata de algunos de los famosos que han visitado un restaurante del centro de Valencia que ya es casi una parada obligatoria.

Es el restaurante Santa Rita de Valencia, un lugar donde probar "la auténtica cucina italiana" con un ambiente tradicional.

El restaurante está ubicado en la calle Zurradores número 10 de Valencia, a pocos minutos a pie de lugares tan emblemáticos como la plaza de la Virgen, la plaza Redonda y El Miguelete.

Su interior destaca por estar minuciosamente cuidado. Mantiene una estética señorial con "ambiente cálido y romántico", según su página web.

De hecho, el ambiente acogedor, señorial y tranquilo hace que cada comensal sienta algo especial al comer o cenar allí.

En cuanto a la decoración "exquisita", esta consigue transportar a los comensales "a la Italia clásica", con sillones aterciopelados, luces cálidas y paredes de madera. Cada detalle cuenta.

"Vive una maravillosa experiencia gastronómica en cocina italiana siempre en el ambiente más romántico, te sentirás como en una auténtica villa italiana rodeado de obras de arte de los siglos XVI, XVII y XVIII", subrayan en sus redes sociales.

Pero la decoración y la estética de un restaurante no es lo que llama la atención de un gran número de personalidades famosas.

El restaurante cuenta con 4,5 estrellas en las reseñas de Google, y es uno de los mejores valorados de la ciudad.

Los grandes artistas lo saben. Algunos cantantes como Danny Ocean y Alleh Mezher, y actores como Luke Evans ya han probado las recetas italianas del local.

Entre los deportistas que han pisado Santa Rita figuran nombres conocidos, como los jugadores del Valencia CF Hugo Duro y Pepelu; del Levante UD con Carlos Álvarez y del Valencia Basket con Nathan Reuvers.

Otros famosos como el artista Ripollés, el empresario Juan Roig y el periodista Íker Jiménez también han pasado por el restaurante.

Desde el propio local presumen de ello a través de las redes. "¡Fue un verdadero placer servir en nuestra casa a la familia valenciana de empresarios de éxito que tanto admiramos, Hortensia Herrero y Juan Roig! Muchas gracias por elegir Santa Rita", escribían en su perfil de Instagram.

La visita más reciente -compartida en redes- es la de Íker Jiménez y Carmen Porter. "Hemos tenido el grandísimo honor de recibir en nuestro restaurante a grandes referentes del periodismo nacional. Gracias por su visita, por su cercanía y, sobre todo, por la valentía y profesionalidad con la que ejercen su labor cada día. Os admiramos profundamente", subrayaron al publicar la foto.

Todos ellos han podido degustar platos como la lasaña, una gran variedad de pasta rellena y también de pasta seca con diversas salsas.

También las pizzas, un símbolo de la gastronomía italiana. En Santa Rita, la carta ofrece 27 tipos diferentes, algunas más sencillas y otras, marca de la casa.

Para finalizar, no puede faltar un toque dulce. La carta también incorpora un gran número de postres con guiño italiano.