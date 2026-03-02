El responsable del Consorcio de Bomberos, a la jueza de la dana: "En el Cecopi no estábamos pendientes de Mazón"

Avelino Mascarell, responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, ha afirmado que en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no estuvieron pendientes del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Los que estábamos allí no estábamos pendientes del señor Mazón. El señor Mazón no tenía que estar allí. Ya estaba la consellera", ha asegurado ante la magistrada que instruye la causa por la dana.

Así se ha pronunciado Mascarell en su declaración, en calidad de testigo, este lunes donde ha explicado que el día de la dana, sobre las 14 horas, le llamó el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, para advertirle de que estaba lloviendo mucho en la zona y para pedirle efectivos.

Más tarde, el testigo recibió una nueva llamada del alcalde de Utiel para reclamarle el personal y entonces decidió ir hacia la localidad. En ese momento todavía no tenía conocimiento de la convocatoria del Cecopi.

En el trayecto hacia Utiel, Mascarell recibió una llamada de Miguel Basset, exjefe de Bomberos, en la que le dijo que no fuera a Utiel porque se iban a reunir en L'Eliana en el Cecopi, así que cambió su ruta y se dirigió hasta el lugar.

Dentro del Cecopi, el testigo se ha referido al primer Es Alert que se mandó a la población, a las 20.11 horas, y ha señalado que "se habló de que había que subir a las plantas altas, pero no recuerdo quién".

Preguntado, entonces, por el motivo por el que esa petición no se puso en el mensaje, ha dicho que lo desconocía.

Se le ha interpelado por si había alguna duda jurídica para que no se incluyera en el Es-Alert la idea de subir a plantas altas, y el testigo ha vuelto a contestar que lo desconocía. Ha insistido en que no sabe por qué se cambió lo de 'subir a plantas altas' por 'eviten desplazamientos'.

Sobre el papel de Mazón, el testigo ha indicado que no estaban pendientes de él en el Cecopi: "Los que estábamos allí no estábamos pendientes del señor Mazón. Mazón no tenía que estar allí. Ya estaba la consellera".

De igual manera, Mascarell ha relatado que en las horas de la reunión se propuso un encuentro telemático con los alcaldes de municipios afectados por las lluvias con el objetivo de hablar de Forata pero no se produjo.

Ha indicado que no se les pudo avisar porque no había cobertura. Preguntado por si otras personas intentaron llamar a alcaldes, ha dicho: "A mi nadie me mandó faena". A este comentario, la jueza ha apuntado que le daba la impresión de que allí no había una dirección.

"Parece que allí hacía cada uno su voluntad, parece que no había dirección", ha llegado a afirmar la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.