300 militantes socialistas de Almussafes respaldan a su alcalde y rechazan que Diana Morant lo llame "putero"

Toni González, en una intervención en un foro de automoción.

Un total de 300 militantes de la Agrupación Socialista de Almussafes han emitido un comunicado para respaldar a su alcalde, Toni González, y a su vez rechazar que la Secretaria General, Diana Morant, lo llame "putero".

Una serie de acontecimientos se han sucedido en cascada al trascender una denuncia por presunto acoso sexual y laboral. Fue suspendido de militancia y cargos orgánicos, e incluso su partido le abrió un expediente.

Pero él mantiene ser víctima de una "campaña de acoso y desprestigio", y 300 firmas de militantes socialistas de Almussafes lo respaldan.

En el documento se recogen también los motivos por los que los 300 socialistas se han adherido a esa protesta.

De hecho, este llega "tras los comunicados emitidos por los regidores del Grupo Municipal Socialista y los 41 integrantes de la anterior ejecutiva".

"Emitimos el presente comunicado sobre la situación creada tras la imposición de la gestora y en apoyo de nuestro compañero y alcalde Toni González", explican.

Además, califican como "persecución" lo que, a su parecer, la dirección del PSPV, encabezada por Diana Morant, "está llevando a cabo en represalia por el posicionamiento orgánico de esta Agrupación".

Con el comunicado, la Agrupación Socialista de Almussafes hace hincapié en tres aspectos. El primero de ellos es que "a la mayor brevedad posible" la comisión gestora "convoque una asamblea".

Este organismo quiere de esta manera formar "una nueva ejecutiva" y que así "esta agrupación pueda funcionar correctamente".

Además, los 300 militantes quieren "que se depuren responsabilidades por el incumplimiento de la confidencialidad que marca el reglamento del CADE".

También "por el incumplimiento de los estatutos del partido". Esto, lamentan, "ha supuesto un perjuicio muy elevado al secretario general, ahora suspendido cautelarmente de militancia, Toni González".

"Su derecho fundamental a la presunción de inocencia ha sido conculcado. Y todo ello teniendo en cuenta que se trata de un caso que en ningún momento se encuentra judicializado", añaden.

Asimismo, recalcan que "ha sido el propio Toni González quien se ha visto obligado a demandar por denuncia falsa".

Finalmente, los militantes de la Agrupación Socialista de Almussafes condenan la actuación de Diana Morant.

"Condenamos enérgicamente los insultos proferidos por Diana Morant contra Toni González, habiéndole llamado "putero" en la emisora la SER", explican.

Rechazan, además, que la secretaria general del partido lo haya "condenado sin pruebas desde el primer momento, no respetando un derecho constitucional como es el de la presunción de inocencia".

Por ello, los 300 militantes socialistas de la Agrupación de Almussafes también aseguran en el comunicado que apoyarían a González en caso de que quisiera "emprender medidas legales" contra Morant "en defensa de su honorabilidad".