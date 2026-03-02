La jueza de la dana inadmite la recusación contra ella y afirma que el abogado que la presenta pretende "dinamitar la causa"

La jueza encargada de la causa de la dana ha rechazado admitir a trámite un incidente de recusación contra ella por parte de un abogado que ejerce la representación de una de las acusaciones.

Se trata de Rubén Gisbert, el letrado y activista que ha presentado una querella contra la magistrada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por lo que considera injerencias de su marido en la causa.

En una resolución de este lunes sobre el citado incidente de recusación, la jueza señala que el escrito del abogado "destila una absoluta animosidad" respecto a su persona.

"Rezuma de desprecio, no solo profesional, sino una inquina personal del letrado hacia esta juez de Instrucción", indica.

La magistrada destaca que el escrito contiene "toda suerte de pretensiones, desde la nulidad, recusación o una solicitud de autodenuncia" y una "mezcolanza de ideas que nos sitúa en una realidad paralela, procesal y fáctica, en la que se obvian principios básicos del ordenamiento procesal".

Y en la que, añade, "el objetivo principal no es el avance en la instrucción, sino simple y llanamente la desaparición de todo lo actuado, de todas y cada una de las actuaciones procesales, ofrecimientos de acciones, testificales, informes periciales y declaraciones de investigados".

"Más de medio millar de personas han acudido al presente órgano judicial", recuerda la magistrada, quien acusa al letrado de querer "dinamitar el procedimiento".

"Poco respeto hay hacia los familiares de las víctimas mortales, a los lesionados, cuando se les desea que vuelvan a contar el calvario que sufrieron. Poca voluntad de investigar hay cuando se desea que desaparezcan todas las pruebas, como informes, grabaciones, llamadas, vídeos…", valora.

Querella de Gisbert

En la querella, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, se pide la nulidad del procedimiento por la intervención irregular en el mismo del marido de la magistrada, titular del juzgado de Instrucción 4 de Valencia.

En él, los querellantes -Gisbert y cuatro víctimas- destacan que fueron "testigos directos de los gravísimos hechos" que exponen: que la jueza "ha actuado en sala bajo las indicaciones y asistencia de una tercera persona", en referencia a su marido.

En la denuncia, considera que "hay una injerencia directa y una usurpación de las funciones jurisdiccionales de la magistrada instructora por otro juez en dicho procedimiento".

Unos hechos sobre los que ve motivación suficiente "para encausar a los querellados y declarar nulas las actuaciones del proceso practicadas hasta la fecha".