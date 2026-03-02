La AVL permitirá "solo si el Ayuntamiento insiste" la forma bilingüe del topónimo 'València-Valencia'

El topónimo de la ciudad es 'València' con la tilde abierta. EE

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) permitirá la forma bilingüe del topónimo València/Valencia "solo si el Ayuntamiento insiste", aunque afirmó que "la forma correcta, adecuada e históricamente justiciada es València", con la tilde abierta.

La institución remitió este lunes a la Generalitat Valenciana el informe aprobado por el pleno de la AVL que rechaza el cambio en el topónimo que proponía el Ayuntamiento de la ciudad.

El consistorio liderado por María José Catalá (PP), quería que el nombre oficial de la ciudad fuera bilingüe y en la versión en valenciano se escribiera con la tilde cerrada, es decir, Valéncia.

De esta manera, el organismo estatutario ratifica el topónimo que aprobó en 2017 el entonces alcalde Joan Ribó (Compromís), con tilde abierta.

"El estudio técnico no aporta novedades relevantes ni fundamentos suficientes para justificar un cambio de la magnitud propuesta", señaló la AVL en un comunicado.

Según la entidad, el Ayuntamiento "no ha aportado ningún argumento que justifique la forma en castellano y la denominación bilingüe propuesta".

El informe, sin embargo, no fue aprobado por unanimidad, sino que contó con 16 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

El texto aprobado considera que "la denominación correcta y adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única València", aunque añade que "en todo caso, si el Ayuntamiento decide proponer para la aprobación oficial la forma doble, en contra del criterio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la solución bilingüe adecuada es València-Valencia".

El informe elaborado por la Sección de Onomástica señala que el topónimo con la tilde abierta "se ajusta de manera coherente a la etimología, a la tradición escrita y al corpus normativo vigente".

La institución, según afirmó, ha tomado la decisión sobre tres pilares: etimología, pronunciación y documentación histórica.

El informe señala que la normativa ortográfica establece que la representación escrita tiene que seguir las reglas ortográficas generales de la lengua, y que el topónimo se tiene que tratar como cualquier otra unidad léxica análoga.

Por eso, la forma "tiene que ser coherente" con palabras de la misma familia morfológica, como paciència, consciència, adherència.

En cuanto a la etimología, el informe señala que el topónimo se formó a partir del nombre abstracto del latín clásico valĕntĭa, "con e breve".

En este sentido, rechaza la comparación con los nombres Dénia o l'Énova, "dado que estos topónimos tienen evoluciones fonéticas y etimológicas totalmente diferentes (no derivan de una e breve latina ni contienen el sufijo ‑*ĕntĭa)".

Pronunciación

Sobre la pronunciación, el informe considera que la distribución real del timbre de la vocal no coincide con la distinción dialectal clásica.

"La vocal tónica del topónimo se pronuncia cerrada en valenciano y en parte de las variedades occidentales de la lengua, pero también en algunas zonas de la variedad oriental; en cambio, se pronuncia abierta en zonas también occidentales", reza el documento.

Además, el informe hace referencia a que en textos poéticos desde la Edad Media, "València rima con palabras acabadas en ‑ència".

El estudio de la AVL destaca que la grafía Valéncia es inexistente en los usos oficiales y solo aparece esporádicamente en algunos testigos muy concretos.

"En cambio, València es la forma generalmente utilizada desde los estudios de Sanchis Guarner, las Normas de Castelló (1932) y también es la denominación establecida en la legislación autonómica y estatal posterior (Estatuto de Autonomía y Ley 25/1999)", señala.