Ni el mercado de San Miguel de Madrid, ni la Boqueria de Barcelona: esta joya modernista es el más bonito de España

Ni Madrid con su espectacular mercado de San Miguel, ni Barcelona con su increíble mercado de la Boqueria. El más bonito de España está en Valencia, y es una auténtica joya modernista.

Se trata del imponente Mercado Central de Valencia, y está considerado por muchos como el mejor del país. Por ejemplo, por la revista Viajar.

La fachada ya es llamativa, pero su interior todavía más: tiene 300 puestos, un estilo modernista y cúpulas de hierro y cristal.

Esta joya arquitectónica y patrimonial de Valencia todavía hoy en día atrae las miradas de miles de vecinos y visitantes. Y continúa operativo.

En sus inicios, el Mercado Central fue el emplazamiento más recurrente para los mercados ambulantes desde la primera expansión de la ciudad.

De hecho, en el año 1839 se inauguró en el espacio donde actualmente se encuentra esta joya un mercado descubierto, el Mercado Nuevo. Fue el germen del actual Mercado Central.

Conforme se expandió la ciudad y creció el número de habitantes, este se fue quedando pequeño, y a finales del siglo XIX se tuvo que tomar una decisión.

El Ayuntamiento, al ver que el mercado era insuficiente para la ciudad, convocó hasta dos concursos para construir uno nuevo.

En el año 1910 se pasó a la acción. Los arquitectos Alejandro Soler March y Francisco Guardia Vial ganaron con su proyecto el concurso convocado por el Ayuntamiento, y lo construyeron.

Realmente, a instancias de la corporación municipal, modificaron el proyecto original y el Mercado se construyó de acuerdo con el proyecto fechado en noviembre de 1914. La obra la terminaron, en 1928, los arquitectos Enrique Viedma y Ángel Romaní.

Ahora, más de cien años después, la espectacularidad del Mercado Central sigue intacta. Se trata de una de las edificaciones más llamativas para los turistas que la visitan cada día.

Además, está muy bien rodeada. Junto a ella tiene otros dos monumentos importantes como son la Lonja de la Seda y la Iglesia de los Santos Juanes, recién restaurada.

Este edificio tan representativo de Valencia siempre ha mostrado su voluntad de avanzar hacia el progreso tecnológico y mercantil.

Mercado Central de Valencia.

Las cúpulas de hierro, cristal y cerámica y las veletas crean una vista única en la ciudad. Y alta: la cúpula central alcanza los 30 metros de altura.

En su interior, los 300 puestos están situados a lo largo de calles rectas atravesadas por dos vías más anchas. Allí se encuentran paradas de carnicería, tocinería, ultramarinos, pescadería, etc.

La conocida como "Catedral de los Sentidos" actúa ahora como un templo donde se continúan vendiendo infinidad de productos frescos, aunque también es una atracción turística.

Así, el contraste entre vecinos de toda la vida que acuden con su carro de la compra y turistas con mapa y mochila está más patente que nunca.