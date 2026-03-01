Una manifestación exige que Mazón "no quede impune" por la dana: "Estaremos en la calle todo el tiempo que haga falta"

Una nueva manifestación contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la dana recorrió este domingo las calles del centro de Valencia.

La protesta, que se celebra de manera mensual desde que se produjo la riada el pasado 29 de octubre de 2024, exige a Mazón que deje su acta de diputado en las Cortes Valencianas y que declare ante la justicia.

Precisamente, esta semana la jueza que instruye la causa penal por la gestión de esta tragedia ha pedido al Tribunal Superior de Justicia valenciano que investigue al exjefe del Consell.

Bajo el lema "Mazón, a prisión", un millar de personas partieron de la plaza de San Agustín. Minutos antes, la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA, Rosa Álvarez, afirmó que "van a seguir luchando".

"Lo único que queremos es lo mismo que cualquier familia, que el máximo responsable de los homicidios esté en prisión", afirmó.

"Nadie duda de quién era el máximo responsable, todo el mundo sabe que la correa de transmisión entre Mazón y Salomé Pradas era Cuenca, y era el que daba las órdenes desde ese restaurante", señaló

Álvarez ha asegurado que seguirán saliendo a manifestarse "independientemente de que sean 1.000 personas o 100.000, porque nuestra lucha no la legitima el número de personas que vengan", añadió.

"Está mintiendo"

En términos similares se expresó la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, quien consideró que Carlos Mazón tendría que haber acudido "voluntariamente" en el juzgado, al tiempo que lamentó que hay quien está "mintiendo ante la jueza".

Por su parte, en representación de la Asociación de Damnificados Dana-L'Horta Sud, su vicepresidenta, Elizabeth González, manifestó que "lo que no se puede consentir es que una persona que ha dado hasta 15 versiones diferentes continúe con un acta de diputado y continúe cobrando más de 80.000 euros hasta su jubilación con un despacho, dos asesores, un chófer y todas las ventajas que está teniendo".

"Es una burla tanto a los familiares como a las víctimas y damnificados", zanjó.

La última concentración tuvo lugar el pasado 31 de enero y partió de Benetússer para avanzar hacia Sedaví y concluir en Alfafar, todos ellos municipios de la zona cero de la dana.