El juicio a Mónica Oltra no frena su regreso: Compromís acerca posturas con ella, que se aleja del proyecto de Rufián

Los movimientos en Compromís para abordar el futuro político de Mónica Oltra no dejan de sucederse desde hace semanas. Y no pararán, pese a que todavía no exista una oferta con rango de oficialidad.

Tampoco el horizonte de juicio oral a la que fuera vicepresidenta del Gobierno valenciano —y a otros acusados— parece que vaya a frenar una decisión en las dos partes.

Los tiempos no son los más favorables. Sin embargo, todo apunta a que Compromís ha asumido que deberá mover ficha al margen de los plazos del desenlace judicial.

Al menos, eso deja entrever el acercamiento a Oltra que se ha producido por parte de cargos de la coalición, pese a que nada relacionado con una oferta de candidatura a la exvicepresidenta ha pasado todavía por los órganos internos (es decir, la ejecutiva).

Ya fue relevante la aproximación de la portavoz de Compromís en Valencia, Papi Robles, hace pocos meses. Tal como publicó EL ESPAÑOL, ésta comunicó en las ejecutivas de la coalición que había trasladado a Oltra su intención de hacerse a un lado si ésta decidía postularse como cabeza de cartel al Ayuntamiento.

"Si quiere ser la candidata, la cabeza de lista de Valencia estará disponible para ella", dijo Robles en aquella reunión de la dirección del partido.

Desde entonces, ya eran numerosas las voces en Compromís que consideraban que la coalición, de manera oficial, debía dar un paso adelante y realizarle la oferta para el consistorio. De hecho, existía malestar por la falta de iniciativa en este sentido.

Pero los movimientos relevantes no han cesado. De acuerdo con fuentes de la coalición, hace dos semanas el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, también se reunió con la exvicepresidenta con la intención de trasladarle la posibilidad de liderar una candidatura en el consistorio.

Un encuentro relevante, pues la relación entre la cúpula de la coalición y Oltra ha sido nula desde su dimisión.

Cabe recordar que tanto Robles como Baldoví pertenecen a Més, el partido mayoritario dentro de la coalición y el que actualmente ostenta la práctica totalidad de los cargos institucionales. Mientras, Oltra forma parte de Iniciativa, de quien fue su gran referente.

En ese juego de equilibrios —y pulsos— internos, los movimientos desde Més adquieren importancia, pues las reticencias a un retorno de Oltra han existido en algún momento.

Sin embargo, en la balanza de las cuitas internas también aparece la de los perfiles de líderes. Y ninguno tiene Compromís al nivel de conocimiento público de Oltra y, por tanto, con más opciones de apoyos. Algo que ha llevado a comenzar a actuar al margen de su situación judicial.

Tal y como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL, la coalición realizó una encuesta recientemente en la ciudad de Valencia en la que preguntaba a los vecinos si la votarían para ser alcaldesa.

"Persecución política"

Ahora bien, conviene apuntar que el encuentro entre Oltra y Baldoví se produjo antes de la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia.

No obstante, también es cierto que además de esta reunión, también se han producido otras citas informales de la exvicepresidentas con otros cargos relevantes de la formación de Més. A diferencia, estas sí fueron posteriores.

Una muestra que evidencia que para Compromís, nada cambia el deseo por que vuelva su máximo tirón electoral. Máxime si es para pelear por una plaza tan relevante como es el Ayuntamiento de Valencia, clave también en quién acabe gobernando en la Generalitat Valenciana.

En este sentido, conviene recordar cuál fue el posicionamiento de la coalición tras conocerse el auto: la portavoz adjunta Isaura Navarro tildó el escrito del tribunal de "infame" y sostuvo que la causa "es una persecución política" a la también exconsellera de Igualdad y Servicios Sociales.

Navarro, que también advirtió que, a su juicio y visto el curso de la causa, "Oltra no debería haber dimitido nunca", pertenece a Iniciativa.

Sin embargo, la opinión vertida ante los medios por la diputada es compartida en Compromís y fuentes de Més subrayan como prueba que "nadie ha salido a matizar esas palabras o a marcar distancias". "Todos estamos en lo mismo", añaden.

Los tiempos

La Audiencia de Valencia ordenó el pasado martes al juez que la apertura "inexcusable" de juicio oral a la exvicepresidenta de la Generalitat por la causa de encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Los magistrados, en una dura resolución, contradicen al instructor y creen que hay elementos suficientes para sentar a Oltra en el banquillo.

Una posición que era de esperar, pues la Audiencia ya ordenó seguir con el procedimiento abreviado cuando el juez dictó el archivo la primera vez. Ahora cuestiona la fundamentación del magistrado para acordar el segundo sobreseimiento.