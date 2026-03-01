Enrique, el padre coraje que quiere reabrir el caso de su hija fallecida en el incendio del Campanar en Valencia

Enrique Sanfélix ha decidido dar un paso adelante después de dos años del trágico incendio del complejo de viviendas de Campanar (Valencia) para exigir que se reabra el caso.

Perdió a su hija en el suceso y lo único que reclama es "justicia" para ella. Alina tenía 14 años. Estaba con su madre en la vivienda número 98, en el octavo piso, cuando el fuego en menos de una hora calcinó los dos edificios, cobrándose diez víctimas mortales.

Se siente frustrado por la decisión de la justicia de archivar el procedimiento penal de forma provisional al considerar que el origen del fuego fue accidental.

"Las personas que nos consideramos de bien, lo único que nos hace mantenernos en ese punto es la justicia, sin justicia todo es un caos", asegura Sanfélix a EL ESPAÑOL.

Repite durante toda la conversación que su obligación es luchar por la justicia. No tiene otra opción, afirma, y añade: "Hasta el día que deje de respirar voy a pelear por esto".

En este sentido, exige que se extingan todas las líneas de investigación. Señala que el edificio "no estaba bien planteado", por los materiales de su fachada, "que no eran los correctos".

La causa de las llamas fue, según la investigación policial, un fallo fortuito en un electrodoméstico en la cocina del apartamento 86 de la torre más alta sobre las 17.30 horas.

Vista del incendio de Campanar. Efe / Manuel Bruque

En los incendios domésticos, según los expertos, lo habitual es que el fuego se propague por el interior de una vivienda sin que llegue a afectar a todo el edificio completo, como ocurrió en Campanar.

En este caso, las llamas se extendieron con gran rapidez por la fachada, de abajo arriba y viceversa. Además, en minutos, pasaron de un edificio al otro y entraron en las viviendas a través de las ventanas y balcones. En 50 minutos todo el complejo estaba envuelto en llamas.

Aparte de las fuertes rachas de viento de ese día de febrero de 2024, los expertos coincidieron en su momento en que el comportamiento tan voraz del fuego influyó, además del material, su diseño, de fachada ventilada, que actuó como una chimenea.

La normativa cuando se construyó el complejo residencial no estipulaba para las fachadas ninguna exigencia en cuanto a la reacción al fuego, pero después se modificó y hoy sí hay exigencias sobre la combustibilidad de los materiales aislantes, según la altura del edificio.

"¿Por qué no cambiaron los materiales cuando se ilegalizaron?", pregunta este padre, que también cuestiona que el edificio solo tuviera una escalera de evacuación.

"Un caos"

Sobre la actuación de los servicios de emergencia, Enrique Sanfélix cree que el protocolo no era el adecuado.

"Cuando llegué al edificio a las seis menos cuarto, era un caos. No entiendo que no saliera nadie del cuerpo de bomberos diciendo que la situación les había superado y que no estaban preparados", afirma.

"Les dijeron que se quedaran en sus casas sabiendo que era una trampa y el juez ha permitido que eso siga así porque no ha dejado investigar", lamenta.

Enrique Sanfélix, padre de una víctima del incendio de Campanar. À Punt NTC

Para Sanfélix, "lo más importante es investigar a fondo" y ver si "el protocolo ha fallado" porque todavía "hay muchas incógnitas". "Se trata de justicia, no de venganza", recuerda, al tiempo que insiste en que su objetivo es "llegar a la verdad".

"Quiero justicia, que se investigue y se extingan todas las líneas y se saque una conclusión". Se siente abandonado por las administraciones, considera que este caso "se ha dejado de lado, porque nadie puede sacar rédito político".

"Solo nos han dado una palmada en la espalda, pero este es el segundo año que no tengo a mi hija conmigo y no me van a parar. No concibo que esto se quede aquí", subraya.

"Cero euros"

Respecto a las ayudas por los fallecimientos, Sanfélix afirma que ha cobrado "cero euros", aunque subraya que en este caso no le importa el dinero.

El Gobierno aprobó 18.000 euros para las víctimas de las que señala que no han percibido nada. "A mí me la denegaron por no vivir en el edificio. Es surrealista".

"Después de dos años me estoy exponiendo para reivindicar que se reabra el caso y si se tiene que quedar en nada que la gente sepa quiénes son los culpables", concluye.

Carrera solidaria

En memoria de su hija y de la madre de esta, que murieron en el trágico incendio, Enrique organiza una carrera solidaria, cuya segunda edición se celebrará el próximo 1 de mayo en Museros.

La mitad de la recaudación irá destinada a la Fundación Isabel Gemio, apoyando la investigación y la visibilidad de las enfermedades raras y neuromusculares.

I Memorándum Alina Sanfélix en Museros en 2025. Ayuntamiento de Museros

La otra mitad irá para la Fundación Duchenne Parent Project España, una asociación sin ánimo de lucro creada y dirigida por padres y madres de niños con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) y Becker (DMB).

En la primera edición, 1.054 personas participaron en este evento en el que se recaudaron casi 8.000 euros.