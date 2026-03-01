Compromís ataca al presidente del TSJ valenciano antes de que el tribunal decida si imputa a Carlos Mazón por la dana

Compromís ha atacado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Manuel José Baeza, antes de que este tribunal decida si imputa al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la dana.

En las redes sociales, la coalición valencianista publicó este domingo tres imágenes con la pregunta de si "la justicia es igual para todos".

En la primera imagen puede verse a Carlos Mazón con el texto "abogado el que tengo...". Frase que se completa en el siguiente cartel, donde aparece Mazón y Baeza juntos en un acto público, en la apertura del año judicial, y el texto reza: "abogado el que tengo magistrado".

En la imagen, Compromís afirma que Baeza "es el juez que tendría que juzgar a Mazón si su caso pasa al TSJ".

Sin embargo, el máximo órgano judicial valenciano no tiene que juzgar, sino que ha de decidir si investiga al exjefe del Consell y si se queda la causa de la dana o parte de ella.

La jueza de la dana acordó el pasado martes 24 de febrero elevar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la exposición razonada contra Mazón por la gestión el día de la tragedia.

Procedimiento judicial

La exposición razonada de la jueza abre la puerta a tres escenarios. Una posibilidad es que, al igual que la instructora, el TSJ vea indicios de delito en la actuación de Mazón y le cite a declarar como investigado.

A continuación, podría asumir la totalidad de la causa, pues en este procedimiento las actuaciones de Mazón, la exconsellera Salomé Pradas y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso, están muy relacionadas y, además, están conectadas a las 230 muertes.

Otra opción es que el TSJCV rechace investigar a Mazón al no apreciar indicios sólidos de delito contra él.

Y, por último, podría ocurrir que el tribunal ordenara a la magistrada continuar con la instrucción para que, una vez finalizada, le volviera a elevar la exposición razonada contra Mazón con todas las indagaciones practicadas.

El TSJCV no sólo ha de pronunciarse sobre la imputación de Mazón próximamente, sino sobre la querella interpuesta contra la magistrada por el abogado y agitador Rubén Gisbert en representación de varias víctimas de la dana.

En ella se incluyen audios sobre posibles "injerencias" del marido de la jueza, también juez, en el procedimiento. Por ejemplo, con su participación en interrogatorios a víctimas.

Publicación

La publicación en redes sociales de Compromís la completa una tercera imagen que recoge seis titulares de noticias judiciales, como "el juez señalado por Camps como más que amigo le salvó del banquillo" (El País).

Otras informaciones recogidas son: "el juez García Castellón exonera a Esperanza Aguirre de la 'caja b' del PP de Madrid (Público) o "continuos retrasos judiciales benefician a los números dos y tres de Ayuso en el PP de Madrid y a su pareja" (Eldiario.es)

"Esto es la justicia para el Partido Popular", puede leerse en el montaje fotográfico hecho por la coalición.