Arrancan las Fallas de Valencia con una primera 'mascletà' multitudinaria: 141 kilos de pólvora y gran estruendo final

La fallera mayor de Valencia dando inicio a la primera 'mascletà' de las Fallas. EE

Una atronadora mascletà de estilo clásico ha dado el pistoletazo de salida a las Fallas de Valencia de 2026.

La Pirotecnia Peñarroja, de la Vall d'Uixò (Castellón) y fundada en 1895, fue la encargada este domingo del disparo, el primero de las fiestas.

En el espectáculo se han quemado unos 141 kilos de pólvora en unos cinco minutos y que ha congregado a miles de personas tras las vallas de seguridad instaladas.

El disparo, que ha superado los 130 decibelios, se ha estructurado en diez fases: tres primeras de presentación de forma aérea a las que han seguido seis fases de disparo terrestre con acompañamiento aéreo y mucho ritmo.

Ha concluido con un potente terremoto rematado con un bombardeo aéreo de volcanes y carcasas de trueno.

Este primer espectáculo pirotécnico ha dejado un total de 43 personas atendidas por Cruz Roja, 33 de las cuales han sufrido lipotimias (26 mujeres y siete hombres) y otras tres han sido trasladadas a centros hospitalarios, por cardiopatía, hipertensión e intoxicación.

Autoridades

En el balcón presidencial del Ayuntamiento de València, a rebosar, al igual que la plaza, acompañaban a las falleras mayores la alcaldesa de València, María José Catalá; el vicepresidente Segundo del Gobierno valenciano, José Díez; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, entre otros.

La alcaldesa ha destacado que Valencia ha dado el "primer 'tro d'avís' de las macletaes, lo que quiere decir que a partir de ahora las fallas están en la ciudad, están en las calles y están en esta plaza".

Ha deseado que las Fallas de 2026 "sean maravillosas para todos" y que todo el que venga a visitar la ciudad, como también los valencianos y los falleros y falleras, "tengan las mejores fallas de su vida".

Catalá ha destacado que estas fiestas son "un paréntesis" que hay que "disfrutar, vivir, reír", estar con las fallas y disfrutar de València, una ciudad que, según ha afirmado, "está en su mejor momento".

Para la alcaldesa, empezar las mascletàs de la plaza del Ayuntamiento con la Pirotecnia Peñarroja, que lleva 32 años disparando el día 1 de marzo, "nos activa" y "nos ubica en ese momento tan importante que tiene la ciudad".

Este año, además, diferentes bandas de música amenizan la espera hasta el momento del disparo, y este domingo le tocó el turno a la Societat Ateneu Musical del Port, a la que ha acompañado el tiempo, despejándose a ratos las nubes dejando que entraran los rayos de sol en el momento del espectáculo.