Los profesores valencianos salen a la calle para exigir mejores condiciones laborales y una subida salarial

Los docentes salieron este sábado a la calle de Valencia, Alicante y Castellón para exigir una mejora de sus condiciones laborales.

La manifestación, bajo el lema 'Mou-te per l'escola' (Muévete por la escuela), exigió a la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, una "negociación real y efectiva".

El profesorado reclama mejores salarios, aumento de las plantillas, rebaja de las ratios y la eliminación de la burocracia.

Además, denuncian sobrecarga de trabajo que les impide "centrarse en la docencia y en la atención al alumnado".

Por otra parte, reivindicaron que se "potencie el valenciano y que se dote al sistema educativo de unas instalaciones dignas, seguras y adaptadas a una climatología cambiante".

La marcha fue convocada por Intersindical Valenciana (STEPV), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras Educació (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).

Durante la marcha de Valencia, que comenzó sobre las 12 horas en la Plaza de San Agustín, se escucharon consignas como 'No a los recortes en educación', 'Educación, pública y de calidad en valenciano', 'Ayer, hoy y mañana la escuela en valenciano', 'Más salario y menos burocracia' o 'Más subvención en educación', entre otras.

Negociación "real"

El secretario nacional de STEPV, Lluís Navarro, exigió a la Consellería que abra una "negociación real" sobre las condiciones salariales y laborales del profesorado.

Afirmó que buscan acabar con el "menosprecio institucional que está recibiendo el valenciano y derogar de la Ley de Libertad Educativa".

Por su parte, la secretaria general de la Federación d'Educació de CCOO PV, Xelo Valls, subrayó que la razón de esta movilización es debido a que, en la Conselleria de Educación, "hay personas que están gestionando las peticiones y que no entienden muy bien lo que es la palabra negociación".

En esta línea, la responsable de Educación pública de UGT-PV, Maica Martínez, señaló que la Conselleria se "comprometió a negociar el calendario en el mes de marzo y, a fecha de hoy, aún no tenemos ni instrucciones ni normativas ni datos".

"Consideramos muy importante que se pongan las pilas y que comiencen a negociar verdaderamente porque están generando un malestar en la comunidad educativa", subrayó.

"Somos los funcionarios docentes peor pagados de España", indicó, por su parte, el delegado de CSIF Educación, Rafael Benavent.

En su opinión, "seguimos con los mismos ratios de los años 90 y porque las infraestructuras escolares necesitan una revisión y adecuación a las necesidades del alumnado".

Ante esta situación, los sindicatos docentes han advertido que continuarán movilizando al profesorado "hasta que la Consellería atienda" sus propuestas y llevarán a cabo una nueva huelga educativa el próximo 31 de marzo.

Respuesta

Por su parte, desde la Conselleria de Educación aseguraron este sábado que las condiciones laborales del profesorado deben abordarse en el seno de las mesas sectoriales de negociación, órgano competente para el análisis y debate de estas cuestiones.

La Conselleria de Educación, en un comunicado, subrayó que el calendario de negociaciones "está en marcha" y contempla el tratamiento de las principales reivindicaciones planteadas por los representantes sindicales.

En este sentido, la Conselleria remite todas las propuestas y reivindicaciones formuladas por las organizaciones sindicales a las mesas sectoriales, al tratarse del espacio institucional previsto para el diálogo y la negociación colectiva.

Asimismo, Educación reafirma su disposición al diálogo con el conjunto de la comunidad educativa y su voluntad de continuar trabajando en un "clima de consenso" que permita optimizar el sistema educativo y tratar las condiciones del profesorado dentro del marco competencial vigente y de las condiciones de financiación.