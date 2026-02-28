Este es el mejor colegio de Valencia, según este ranking: multilingüe, con un resort y entre los 5 mejores de España

Escoger el colegio en el que estudiarán los hijos es una de las primeras y más importantes decisiones para los padres. Y para llevar a cabo la elección, muchos criterios se tienen en cuenta, como, por ejemplo, la proximidad, la creatividad o el nivel académico.

En esta línea, EL ESPAÑOL ha elaborado de nuevo el ranking que establece cuáles son los 50 mejores colegios según el nivel académico, los 30 más innovadores y los 20 más internacionales de toda España.

Una clasificación que cuenta con una amplia representación valenciana, pero que, de entre todos ellos, destaca especialmente el Colegio Mas Camarena, el cual se sitúa entre los cinco colegios más "sobresalientes" del país, concretamente en el cuarto puesto.

Tal y como se definen en su página web, son un centro multilingüe e innovador que cuenta con un proyecto único asentado sobre valores sociales. Además, ofrece currículo currículo internacional y español desde los 4 meses de Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos.

Se encuentra en la localidad valenciana de Bétera, a 20 minutos de la ciudad de Valencia. Cuenta con una residencia de estudiantes y un inmenso complejo deportivo de más de 100.000 metros cuadrados que no deja de ampliarse con un gran pabellón o nuevas pistas de pádel.

En cuanto a su modelo educativo, son pioneros en la puesta en marcha de métodos vanguardistas y programas propios para dar la mejor formación a sus alumnos.

Por ello, es el único centro de España que cuenta con los cuatro programas del Bachillerato Internacional en activo, lo que lo convierte en un colegio IB Continuum

Método KiVa

Su alta posición en el ranking no es casualidad. Con una enseñanza innovadora a través del uso de tecnologías y los idiomas hace que sea un referente educativo en Valencia.

Es un centro reconocido como Apple Distinguished School por el buen uso de las tecnologías en educación. Además, desarrolla su base en torno al método KiVa para luchar contra el acoso escolar en las aulas y favorecer la convivencia y el respeto.

Cuenta además con diferentes programas académicos deportivos cuyos buenos resultados hacen que tanto el Valencia CF como el Valencia Basket confíen en Mas Camarena para formar académicamente a sus deportistas.

Los idiomas también son claves para el trabajo de las competencias: inglés, castellano, francés o alemán como idiomas de aprendizaje.

Son centro oficial de Cambridge English y el 96% de sus alumnos aprueban los exámenes consiguiendo al finalizar Bachillerato los niveles de Advanced, nivel C-1, y Proficiency nivel C-2 de inglés.

Ranking EL ESPAÑOL

Por décimo año consecutivo, EL ESPAÑOL ha vuelto a seleccionar los 100 mejores colegios de España. Como costumbre, la lista distingue entre los 50 más sobresalientes, los 30 más innovadores y los 20 internacionales más destacados.

En este sentido, se han valorado las innovaciones pedagógicas, la proyección internacional de la institución, los modelos de gestión puestos en marcha, las calificaciones del alumnado en las pruebas de evaluación externas o las metodologías e instrumentos empleados para ello.

Este mismo ranking de los colegios más sobresalientes, también incluye al colegio CEU San Pablo, al American School of Valencia, British School of Valencia y al Cumbres School.