El Ayuntamiento, contra la AVL por rechazar el topónimo 'Valéncia': "Hacen caso omiso a la pronunciación real"

El Ayuntamiento de Valencia cargó este sábado contra la decisión de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) de rechazar el cambio de la tilde de abierta a cerrada en el topónimo valenciano de la ciudad.

Desde el Consistorio que dirige María José Catalá consideraron que la institución "ha perdido una oportunidad histórica para acercarse a la realidad lingüística y social de la ciudad".

"La AVL prefiere mantenerse alejada del valenciano que emplea la ciudadanía, haciendo caso omiso a la pronunciación real y tradicional de la mayoría de los ciudadanos", denunciaron.

En esta línea, el portavoz del equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero (PP), criticó la "falta de lealtad institucional" por parte de la AVL ya que, "en un asunto de tal importancia para la ciudad, la institución no ha hecho público el informe y las únicas informaciones de las que dispone el Ayuntamiento son las aparecidas en prensa".

Sobre la doble denominación, el Ayuntamiento recordó que "la denominación en castellano ha sido la oficial hasta la llegada, en 2015, del gobierno de Compromís y PSPV, que borraron del nombre de la ciudad una de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, afirmaron que la normativa da a los Ayuntamientos la competencia de decidir si proponen adoptar la doble denominación. "Es una posibilidad legal de cada ayuntamiento valenciano", aseguró.

Estudio

Por ello, el Consistorio presentó un estudio técnico realizado por el académico de la AVL, Abelard Saragossà, que avala la denominación bilingüe y el acento cerrado de 'Valéncia', "demostrando en su estudio que en todas las comarcas de la Comunitat Valenciana, desde Els Ports hasta la Vega Baja, la población pronuncia de manera unánime 'Valéncia', con la vocal tónica cerrada".

"Saragossà traza igualmente la evolución histórica del topónimo desde sus orígenes hasta la actualidad, desmontando la teoría de que la forma 'Valéncia' sea una castellanización reciente", recuerdan fuentes municipales.

Al respecto, consideran que la transformación de la vocal tónica 'è' abierta en una 'é' cerrada ya estaba plenamente asentada en la Edad Media, según dicho informe.

Caballero puso como ejemplo el caso de Ènova, que en 2021 la AVL rectificó el topónimo a petición del Ayuntamiento de esa localidad.

"La postura de la AVL sobre la denominación de nuestra ciudad supone un trato discriminatorio e inaceptable hacia el Ayuntamiento de València", afeó.

En cualquier caso, fuentes municipales afirmaron que cuando el Ayuntamiento conozca el informe adoptará todas las medidas a su alcance.

La oposición

Por su parte, Compromís y PSPV exigieron a Catalá "respetar" y "acatar" el dictamen de la AVL.

Desde Compromís, el concejal Pere Fuset reclamó a la alcaldesa que "respete" la ley. "Cualquier cosa que no sea aceptar un informe vinculante sería prevaricar como ya advirtieron los servicios jurídicos del Ayuntamiento", afirmó.

En palabras de Fuset, "el supuesto debate sobre cómo se tiene que escribir un topónimo nunca tendría que haber salido del terreno de la lingüística".

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Pilar Bernabé, acusó a la primera edil de "gastarse los dineros" de los valencianos para pedir un informe "que sabía que iba en contra" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Defendió que la AVL es "la academia y la ciencia", "por lo que ir en contra de la ciencia y la academia no es tan solo de tiempos añorados de la alcaldesa del franquismo, sino que es de siglos pasados".