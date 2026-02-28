La AVL rechaza la propuesta del Ayuntamiento de cambiar la tilde de abierta a cerrada en el topónimo de Valencia

El topónimo de la ciudad es 'València' con la tilde abierta. EE

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) rechaza la propuesta planteada por el Ayuntamiento de cambiar el topónimo en valenciano de la ciudad para escribirlo con tilde cerrada (Valéncia) en lugar de con abierta como dicta el nombre oficial aprobado en 2017 por Joan Ribó (Compromís).

El órgano estatutario aprobó este viernes en el pleno un informe que enviará el lunes a la Dirección General de Administración Local del Gobierno valenciano, según adelantaron Las Provincias y Levante y confirmó EL ESPAÑOL.

La decisión de la institución lingüística responde a la solicitud de pronunciamiento recibida después de que en diciembre de 2025 el pleno del Ayuntamiento aprobara, con los votos de PP y Vox y la oposición de Compromís y PSPV, la propuesta de cambiar el topónimo.

María José Catalá quería cambiar el nombre oficial por la versión bilingüe, en castellano y en valenciano, y para esta última, con tilde cerrada. Es decir, que el topónimo pasara a ser Valencia y Valéncia.

El ejecutivo municipal justificó su petición de modificación para el nombre de la capital valenciana en un estudio técnico que encargó sobre esta cuestión al lingüista y académico de la propia AVL Abelard Saragossà.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, defendió en el pleno que aprobó elevar a la Generalitat el cambio del topónimo la legalidad del proceso.

Moreno aseguró que la propuesta municipal "aporta fundamentos jurídicos claros, un informe particular y no es un procedimiento en contra de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, ni del Reglamento del Uso del Valenciano en la ciudad".

A este respecto, el concejal dijo que la AVL "emite informes que se pueden revisar y esto ya ha ocurrido como por ejemplo con Énova, donde se cambió el acento porque se ajustaba mejor a la pronunciación histórica de los hablantes de la zona".

Alegaciones

La Generalitat es quien tiene la competencia para establecer la toponimia oficial de los municipios y para ello debe recabar un informe preceptivo de la AVL.

A partir de ahora, se abrirá un plazo de alegaciones a la resolución emitida por el ente normativo.

La decisión adoptada por el ente normativo va en la misma línea establecida ya por el plenario de la AVL en diciembre de 2016.

Concluyó entonces que "aunque la pronunciación recomendada para los valencianos es con e cerrada, la grafía adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico del topónimo es València".