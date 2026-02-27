Valencia cierra 2025 con una inversión de 201 millones de euros y una bajada de la deuda hasta el 6,5% del presupuesto

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, celebró este viernes que el Ayuntamiento cerró 2025 con "la mejor cifra de inversión de su historia, 201 millones de euros", que supone un incremento del 54% respecto al ejercicio anterior.

Durante la presentación de la liquidación del Presupuesto 2025 del Consistorio, aseguró que los niveles de ejecución de ingresos y gastos se sitúan en el 90% y el 80%, respectivamente.

En cuanto a los ingresos, se han reconocido derechos por valor de 1.348 millones de euros, es decir, 201 millones más que el año anterior, lo que supone un crecimiento del 17,5%.

Respecto al gasto, se ha alcanzado una ejecución del 80,61%, con 1.203 millones de euros en obligaciones reconocidas, lo que significa 130 millones más que en 2024.

Catalá, acompañada por la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, defendió la gestión económica del equipo de gobierno, que ha conseguido este nivel de inversión con una bajada de los impuestos y una reducción de la deuda.

En esta línea, aseguró que estos datos suponen que las cuentas son "coherentes, bien diseñadas y bien ejecutadas" y que "traslucen más actividad, más gestión y más capacidad para transformar la ciudad".

Evolución

La primera edil comparó la inversión realizada en sus primeros dos años y medio de mandato, de 438,8 millones de euros, con la lograda por el anterior ejecutivo entre 2019 y 2023, de 377,5 millones de euros. "La diferencia es abismal", afirmó.

La responsable municipal señaló que la inversión acometida por su ejecutivo se traduce en "obras, mejoras en los barrios, equipamientos, infraestructuras y proyectos".

"La liquidación del presupuesto de 2025 arroja un resultado presupuestario ajustado: 107,9 millones de euros, un ahorro neto positivo superior a 177 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 31,5 millones de euros", añadió.

La alcaldesa recordó que la reducción de impuestos se ha mantenido en 2024, 2025 y 2026 y consideró que rebajar la presión fiscal "no es incompatible con mantener servicios públicos de calidad ni con invertir más y rebajar la deuda del Ayuntamiento".

"Hoy los valencianos ahorran 52 millones de euros al año debido a la mayor reducción de impuestos de la historia de esta ciudad", añadió.

Deuda

Respecto a la deuda del consistorio, explicó que a 31 de diciembre pasado, la deuda municipal se situó en 72 millones de euros, apenas el 6,5% del presupuesto".

"Es una cifra históricamente baja", dijo, al tiempo que avanzó que "la previsión es cerrar 2026 por debajo de los 50 millones de deuda y con un porcentaje inferior al 5%".

Preguntada por nuevas rebajas de impuestos, la alcaldesa no descartó nuevas medidas fiscales o en materia de inversión en los próximos meses.

En este sentido, afirmó que se mantendrá la bajada de impuestos de 2023. Esta reducción, de 58 millones de euros, contempla "una bajada del 20% del IBI a todos los contribuyentes, una reducción y una devolución del IAE cobrado injustamente en la etapa de la pandemia, una bajada del impuesto de vehículos de tracción mecánica, y una bajada del resto de los impuestos".

En cualquier caso, aseguró que todavía estamos en marzo y "es pronto para avanzar lo que vamos a hacer en el presupuesto que se diseña en octubre, noviembre y diciembre".