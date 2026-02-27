El alcalde de Almussafes acusa a la mujer que lo denunció por acoso sexual de "mostrar los pechos" y ofrecerle "palparlos"

"Se había sometido a una operación estética de aumento de pecho, por lo que se le preguntó si ya estaba restablecida. Esta les manifestó que el resultado había sido muy satisfactorio y, acto seguido, espontáneamente, se levantó la ropa que cubría el torso mostrando a los asistentes los pechos y añadiendo que podían palpar para comprobarlo".

Es el testimonio declarado ante notario por parte de cuatro personas, entre ellas el alcalde socialista de Almussafes, Toni González. Este relato ha sido plasmado en un acta notarial -a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- y remitido al 'CADE' del PSOE, el organismo en el que el dirigente fue denunciado por acoso sexual.

Con este documento, González trata de desacreditar a la mujer, a la que acusa de haber formulado una "denuncia falsa" contra él, ya que el episodio descrito se habría producido después del supuesto acoso sexual denunciado por ella.

Los firmantes exponen en el acta sobre la mujer denunciante que "estaban presentes y fueron testigos de que, en el mes de noviembre del año 2021, cuando se encontraban en el bar de la Llar del juiblat de Almussafes tomando un café sobre las 9:00 o las 10:00 horas de la mañana y departiendo sobre los asuntos que se hablaban en el municipio, en un momento dado se unió al grupo".

Según el escrito, fue entonces cuando, preguntada por la intervención estética, "esta les manifestó que el resultado había sido muy satisfactorio y, acto seguido, espontáneamente, se levantó la ropa que cubría el torso mostrando a los asistentes lo pechos y añadiendo que podían palpar para comprobarlo".

"Ante esta actitud, los comparecientes se quedaron muy sorprendidos, sin que ninguno de ellos hiciese caso a su ofrecimiento ni llevase a cabo comentario alguno sobre el tema, que les hacía sentir incomodidad", concluye el breve testimonio de los firmantes.

El propio Toni González hizo referencia a este episodio este viernes en una entrevista concedida al programa Sociedad Valenciana de la 99.9 Valencia Radio.

Más actas

No es la única acta notarial aportada por González al CADE del PSOE. También aporta una, acompañada de una grabación, en la que se escucha a la denunciante decirle a González que no ha tenido ninguna relación con él ni se ha sentido acosada por él.

"Ni hemos sido amigos, ni hemos sido amantes, ni hemos sido nada de nada", dice inicialmente. "Acosada no lo he dicho en ningún momento", recoge el documento a continuación.

También aporta otra acta en la que un exnovio de la denunciante explica, de nuevo ante notario, que ella le habría afirmado "que no era cierto que hubiera mantenido una relación sentimental" con González, así como "ningún tipo de abuso o acoso ni en el ámbito laboral ni sexual".

Entre la documentación aportada por el dirigente se encuentran además periciales sobre las publicaciones en redes sociales a favor del político local e interacciones de la denunciante con él durante en el periodo en el que, según su denuncia, se habrían producido los abusos.

El PSOE, que cuenta con esta documentación desde hace semanas, ha otorgado credibilidad a la denuncia de acoso y ha mantenido un discurso duro contra González, al que además ha expedientado por "deslealtad" al partido y por "amenazas" a Diana Morant.