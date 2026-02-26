Vicente Boluda, sobre la propuesta de financiación del Gobierno: "A lo mejor hay veces que hay que decir que sí"

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha asegurado este jueves sobre la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica que "hay veces que hay que decir que sí".

"Decir que no a todo en esta vida... lo que va delante, va delante, y luego ya veremos cómo acaba", ha dicho el empresario a preguntas de los periodistas tras la primera Junta Directiva del año y a la que ha asistido del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Cabe apuntar que desde que se dio a conocer la propuesta del Ejecutivo pactada con ERC, el jefe del Consell se ha mostrado contrario a negociar nada de forma bilateral con el Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como han hecho otros barones territoriales del PP de acuerdo con la postura fijada por Génova.

Si bien al principio el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, advirtió en una entrevista concedida a 'Les Notícies del Matí' de À Punt que el modelo "no pintaba mal", más tarde el Consell matizó su postura al respecto.

Tras asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), criticaron el "chantaje" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien les avisó a las comunidades autónomas que podrían elegir quedarse con el modelo de financiación actual si no les convencía el nuevo sistema propuesto. Es decir, que la adscripción sería voluntaria.

Eso sí, de inclinarse por esta opción, los territorios renunciarían a los fondos adicionales que prevé este nuevo modelo, ajustado para satisfacer las reclamaciones de ERC para Cataluña. En el caso de la Comunitat Valenciana, serían 3.669 millones de euros más de los que recibe con el sistema vigente.

La maniobra iba dirigida a forzar de alguna manera el apoyo de los territorios reticentes con la propuesta. En especial, los gobernados por el Partido Popular, que ya preparaban entonces una cumbre el 18 de enero junto a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para hacer frente común contra la financiación de Sánchez.

La cumbre acabó con el rechazo por parte de todas las comunidades autónomas salvo Cataluña. La práctica totalidad de los consejeros autonómicos expresaron a Montero su desacuerdo con el nuevo sistema, y también su malestar porque fuera el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.

Desde entonces, el Gobierno valenciano se ha mantenido en el 'no' a la propuesta, y a pesar de que el Ejecutivo central tenía intención de mantener encuentros bilaterales con las autonomías para conseguir convencerles, el Consell ya advirtió que no tenía intención de negociar nada antes de tener el texto sobre el papel.

Para el Ejecutivo de Llorca, lo "primero" es que primero el Gobierno plasme esa propuesta en un proyecto de ley y lo remita al Congreso de los Diputados para su tramitación. A partir de ahí, decidirían si entrar a negociar la reforma o no. Pero mientras eso no ocurra, se enrocan en que lo que hay es "un anuncio de Sánchez, como tantos otros".

Con todo, los sindicatos y la patronal CEV ya apuntaron que había cuestiones mejorables en la propuesta, ya que esta no incluye un Fondo de Nivelación transitorio ni un "saneamiento" de la deuda. Pero, eso sí, celebraron el paso dado por Moncloa e instaron a la Generalitat Valenciana a negociar el modelo, dado que el actual lleva años caducado.

Este jueves, se ha sumado también la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Un pronunciamiento que aumenta la presión sobre el Consell para abrirse a dialogar.